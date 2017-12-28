Научно-промышленный центр на Благодатной отклонится от предельной высоты

Комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ) 28 декабря согласовала отклонение от предельных высот для строительства научного центра на Благодатной улице, участок 1 (южнее дома 12, корп. 2, литера Б).

Как сообщили 28 декабря «Фонтанке» источники в комиссии, проект реализует компания «Элкус», у которой уже есть открытый здесь же в июне 2016 года 11-этажный научный центр. В ноябре того же года совет Смольного по инвестициям одобрил строительство здесь еще одного здания того же профиля, проекту был присвоен статус стратегического, его стоимость составляет 2 млрд рублей.

У КЗЗ инвестор просил согласования отклонения от предельных высотных параметров и получил разрешение на высоту будущего здания в 40-55 метров. По проекту планировки территории (ППТ), тут собираются построить многоэтажный гараж, однако этот ППТ будет изменен, сообщается в материалах членов комиссии. Впрочем, трехуровневая парковка в проекте тоже есть. Общая площадь здания — 29 тысяч метров, под научную деятельность отводится 23,5 тысячи.

Закрытое акционерное общество «Электронная компания «Элкус» (ЭЛектронные Компоненты и УСтройства) образовано в 1993 году на базе отраслевой научно-исследовательской лаборатории ЛЭТИ.

ЗАО «Элкус» разрабатывает и производит высокотехнологичные устройства и компоненты систем управления для нужд Минобороны, Роскосмоса и Военно-морского флота. Основными заказчиками продукции предприятия являются ОАО РКК «ЭНЕРГИЯ», ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «ОКБ СУХОГО», ОАО «Раменское приборостроительное КБ», ОАО «Корпорация «Тактическое Ракетное Вооружение», ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат», ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и другие.