Рогозин поспорил с «Роскосмосом» из-за неудачного запуска с «Восточного»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин не согласился с оценкой «Роскосмосом» обстоятельств, которые привели к аварии спутника «Метеор-М».

Чиновник написал в своем Facebook 28 декабря: «Я так понимаю, что «безаварийный» Роскосмос решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении процессами и предприятиями, а «по вине обстоятельств». Напомним, накануне, 28 декабря, Рогозин объяснил аварию спутника «Метеор-М» тем, что ракета-носитель была настроена на запуск не с космодрома «Восточный», а с Байконура: «Настройки (ракеты. — Прим. ред.) действительно были под Байконур: не посчитали азимут». «Роскосмос» в ответ заявил, что инженеры отлично знали, откуда стартует ракета, но рассчитать азимут было невозможно по многим причинам.

Справка:

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была вывести на орбиту 19 спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М», но из-за нештатной работы разгонного блока «Фрегат» второй в истории пуск «Союза-2.1б» с «Восточного» оказался неудачным.

В СМИ сообщали, что причиной аварии стало то, что разгонный блок сошел с намеченной орбиты из-за неправильного ориентирования. Отделившись от ракеты-носителя, «Фрегат» вместо разгона затормозил.