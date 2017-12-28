СМИ: С ангольским спутником установили связь
Больше суток потребовалось на то, чтобы выйти на связь с первым в истории ангольским спутником. Контакт с AngoSat-1 потеряли вскоре после пуска с Байконура.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству РКК «Энергия», 28 декабря с AngoSat получены телеметрические данные. Восстановлением связи и дальнейшим анализом поступающей информации занимаются специалисты корпорации, которая и построила аппарат.
Телекоммуникационный спутник сделан в интересах Анголы: он должен обеспечить вещание на территорию Анголы и всей Африки. Пуск с космодрома Байконур 26 декабря прошел штатно. Ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на расчетную орбиту спутник, но позже AngoSat-1 перестал выходить на связь. Источники «Интерфакса» предположили, что причиной могло стать короткое замыкание в шине, отвечающей за питание аппарата.
Справка:
Напомним, в прошлый раз проблемы с выводом спутника на орбиту возникли у Роскосмоса 28 ноября. Тогда запуск произошёл с космодрома «Восточный». Ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была вывести на орбиту 19 спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М», но из-за нештатной работы разгонного блока «Фрегат» второй в истории пуск «Союза-2.1б» с Восточного оказался неудачным. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объяснил, что ракету-носитель настроили не на тот космодром. В Роскосмосе подобную путаницу назвали невозможной.