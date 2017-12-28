По каким законам жить в новом году
В 2018 году россияне лишатся анонимных мессенджеров, но смогут снова летать в Египет, им скостят часть долгов, но заставят больше платить за коммуналку. Список значимых изменений федерального и регионального уровня, которые повлияют на жизнь петербуржцев, их доходы и расходы в будущем году.
- Часть долгов спишут
- За рождение первого ребенка доплатят
- Минимальный размер оплаты труда вырастет
- Проездной в метро подорожает
- За коммуналку придется платить больше
- Жилье вырастет в цене
- Отправить детей на экскурсию будет сложнее
- Возобновятся полеты в Египет
- Связь подорожает
- Мессенджеры потеряют анонимность
- Можно будет лечиться дистанционно
- Акцизы на топливо вырастут
- Малый бизнес перейдет на онлайн-кассы
- Магазины смогут возвращать tax free
1 Часть долгов спишут
Одним из приятных сюрпризов, который государство сделало россиянам в уходящем году, стала налоговая амнистия. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, который 21 декабря приняла в третьем чтении Госдума, с 1 января 2018 года долги граждан по имущественным налогам, скопившиеся на 2015 год, будут признаны безнадежными и списаны. То есть граждане будут освобождены от обязательства их уплачивать. А индивидуальным предпринимателям простят задолженность по страховым взносам, которая образовалась на 1 января 2017 года. В общей сложности государство простит гражданам недоимки на 150 млрд рублей.
2 За рождение первого ребенка доплатят
Те, кто решил завести первого ребенка в следующем году, могут получить поощрение от государства. Средний размер ежемесячной выплаты составит 10,5 тысячи рублей и в следующие годы будет индексироваться. Претендовать на нее смогут семьи, размер среднедушевого дохода в которых не превышает в 1,5 раза прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ (в Петербурге 11,8 тыс. рублей). При этом выплата материнского капитала продлена до конца 2021 года.
3 Минимальный размер оплаты труда вырастет
С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в Петербурге вырастет на 6,3% и составит 17 000 рублей. Работнику, который получает меньше этой суммы, придется повысить зарплату, иначе компанию оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей. Кроме того, из-за роста МРОТ бизнесу придется платить больше НДФЛ и отчислений в страховые взносы. Согласно Петростату, средняя зарплата петербуржцев сейчас составляет примерно 51 тысячу рублей в месяц.
4 Проездной в метро подорожает
Вопреки обещанию Смольного не повышать стоимость проезда в общественном транспорте, проезд в петербургском метро частично подорожает. Согласно распоряжению комитета по тарифам Петербурга, единый именной льготный билет с 1 января 2018 года вырастет в цене с 545 рублей до 576 рублей, зато единый билет сроком действия 90 минут подешевеет с 70 до 65 рублей. Стоимость других видов проездных не изменится. Проход в метро по жетону будет стоить 45 рублей, билет на трамвай, троллейбус или автобус — 40 рублей. Обоснование для повышения тарифов маршруток чиновники тоже не нашли.
5 За коммуналку придется платить больше
В 2018 году изменится формула, по которой рассчитывается тариф на горячую воду, из-за чего расходы на коммуналку могут вырасти. Сейчас население оплачивает горячую воду, исходя из потребленного количества. Двухкомпонентный тариф подразумевает, что отдельно будет оплачиваться холодная вода и отдельно – теплоэнергия, которая потрачена на ее подогрев. Поэтому в следующем году горожане будут платить за горячую воду на 27% больше, а за тепло — на 5% меньше. Пока это предварительные расчеты. Когда и на сколько конкретно увеличится сумма счёта, чиновники пока не говорят. Однако средние тарифы на коммуналку не могут вырасти более чем на 6%. То, что свыше этого порога, будет компенсировано за счет субсидии.
6 Жилье вырастет в цене
В следующем году вступят в силу два изменения, которые могут повлиять на стоимость квартир на первичном рынке. Одно из них — поправки в закон о долевом строительстве (ФЗ-214). Из-за них застройщики практически не смогут привлекать деньги от граждан на стадии стройки и будут вынуждены продавать лишь готовое жилье. В итоге отрасль неизбежно сократится, а жилье подорожает, считают участники рынка. Также с 2018 года петербургские застройщики будут отчислять средства в специальный фонд на развитие социальной инфраструктуры. Предполагаемая сумма сбора – 11 тысяч рублей с каждого квадратного метра. Город таким образом рассчитывает сократить дефицит мест в детских садах. Но девелоперы предупреждают, что такая мера неизбежно повлечет за собой рост цен.
7 Отправить детей на экскурсию будет сложнее
С 1 января 2018 года вступит в силу запрет на перевозки организованных детских групп автобусами старше десяти лет. В Петербурге это выведет из строя примерно треть автопарка, в других регионах — еще больше. Ранее участники рынка предупредили о сокращении числа экскурсий для школьников из-за нехватки автобусов. Цены на детские туры могут вырасти на треть.
8 Возобновятся полеты в Египет
В середине декабря Россия и Египет подписали протокол о восстановлении авиасообщения. Предполагается, что полеты из Москвы в Каир возобновятся в феврале 2018 года. Аэропорт в столице Египта уже полностью прошел проверку на соответствие требованиям авиационной безопасности. А вот рейсов в главные курортные города Египта — Шарм-эш-Шейх и Хургаду — пока не будет, им, по мнению российских властей, «еще есть над чем поработать». Туроператоры готовы возобновить продажу путевок, но предупреждают, что дешевыми они больше не будут.
9 Связь подорожает
1 июля 2018 года вступит в силу так называемый «пакет Яровой», который предписывает интернет-компаниям сохранять всю информацию о приеме и передаче данных в течение года, а операторам связи — в течение трех лет. Стоимость реализации для бизнеса оценивается в 4,5 трлн рублей, из которых 3 трлн должны пойти на покупку оборудования, а остальное — на создание сопутствующей инфраструктуры. Операторы сотовой связи заявляли, что из-за высоких затрат вынуждены будут поднять цены на услуги. Впрочем, звонки в путешествиях по России будут стоить дешевле — операторы начали отказываться от внутреннего роуминга по требованию ФАС, хотя процесс идет не так быстро, как хотелось бы антимонопольщикам.
10 Мессенджеры потеряют анонимность
Запрет на анонимность в сервисах обмена сообщениями начнет действовать с 1 января 2018 года. Владельцев мессенджеров обязали идентифицировать пользователей в России по номеру телефона и ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. Штраф за невыполнение этих требований может достигать 1 млн рублей. Как поведет себя в этой ситуации администрация популярного мессенджера Telegram, остается главной интригой: ранее основатель сервиса Павел Дуров говорил, что ни при каких обстоятельствах не выдаст своих пользователей спецслужбам.
11 Можно будет лечиться дистанционно
С 1 января 2018 года вступает в силу закон о телемедицине. Он не только даст россиянам возможность оформлять и получать медицинские документы в электронном виде, но и получать дистанционные консультации врачей. Врачи, в свою очередь, смогут удаленно наблюдать за здоровьем пациента. Можно будет получать по интернету и рецепты, но уже в 2019 году.
12 Акцизы на топливо вырастут
Несмотря на обещания властей не повышать нагрузку на бизнес, она все-таки увеличится — если не из-за прямых налогов, то из-за косвенных сборов. В частности, вырастут акцизы на топливо. Для бензина пятого класса с 1 января 2018 года они повысятся на 10,7% по сравнению с действующей ставкой до 11,2 тысячи рублей за тонну. Ставка акциза на дизельное топливо с 1 января 2018 года достигнет 7,7 тысячи рублей за тонну, показав рост на 12,7%. Следующая индексация произойдет 1 июля. Итогом станет подорожание услуг транспортных компаний, что внесет вклад в общую инфляцию.
13 Малый бизнес перейдет на онлайн-кассы
Онлайн-кассы, которые ретейлеры начали внедрять в 2017 году, с 1 июля 2018 года станут обязательными и для индивидуальных предпринимателей. Через такие устройства компании сферы торговли и услуг передают данные о продажах в ФНС в режиме реального времени. Стоимость аппарата составляет около 15 тысяч рублей. За отсутствие новых касс грозит штраф в размере 75% от непробитой выручки. А вот владельцев торговых автоматов от необходимости установки новых касс избавили.
14 Магазины смогут возвращать tax free
Россия присоединится к международной практике возврата налога на добавленную стоимость иностранцам, больше известной как система tax free. С начала 2018 года давать туристам скидку в 18% смогут лишь избранные ретейлеры. Среди них 16 петербургских компаний. Наладить возврат налога туристам они планируют к началу чемпионата мира по футболу.
Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»
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