По каким законам жить в новом году

5 За коммуналку придется платить больше

В 2018 году изменится формула, по которой рассчитывается тариф на горячую воду, из-за чего расходы на коммуналку могут вырасти. Сейчас население оплачивает горячую воду, исходя из потребленного количества. Двухкомпонентный тариф подразумевает, что отдельно будет оплачиваться холодная вода и отдельно – теплоэнергия, которая потрачена на ее подогрев. Поэтому в следующем году горожане будут платить за горячую воду на 27% больше, а за тепло — на 5% меньше. Пока это предварительные расчеты. Когда и на сколько конкретно увеличится сумма счёта, чиновники пока не говорят. Однако средние тарифы на коммуналку не могут вырасти более чем на 6%. То, что свыше этого порога, будет компенсировано за счет субсидии.