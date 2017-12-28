«Проспект Ветеранов» закрыт на проверку

Станция метро «Проспект Ветеранов» закрыта для пассажиров в 18.56 из-за проверки бесхозного предмета. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Напомним, тревогу в метро сегодня поднимали также на станциях «Технологический институт-1», «Балтийская», «Проспект Просвещения», «Ладожская», «Старая деревня», «Спортивная», «Пушкинская», «Невский проспект» и в переходе между «Сенной» и «Спасской». Каждый раз причиной становились оставленные вещи. И каждый раз они оказывались безопасны.