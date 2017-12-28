Навальный обжаловал в Верховном суде отказ в допуске к выборам

Оппозиционер Алексей Навальный подал жалобу в Верховный суд на отказ регистрировать группу избирателей, которые поддержали его выдвижение кандидатом в президенты на выборах 2018 года.

Как пишут 28 декабря «Ведомости», в иске указано, что постановление Центризбиркома нарушает права Навального на реализацию его пассивного избирательного права, которое закреплено частью 2 статьи 32 Конституции РФ. Напомним, ЦИК 25 декабря отказал в регистрации политику из-за не снятой судимости по «Кировлесу». Решение принималось на основании статьи 6 закона о выборах президента — согласно статье, избираться не может человек, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. «Это положение ФЗ «О выборах Президента» не подлежит применению, поскольку противоречит положениям нормативного акта, имеющего большую юридическую силу, – Конституции Российской Федерации. Конституция в ч. 3 ст. 32 устанавливает исчерпывающий перечень ограничений пассивного избирательного права, который применительно к выборам Президента РФ не может быть расширен», – цитируют «Ведомости» текст иска.

Кроме того, Навальный подчеркивает, что первый приговор по делу «Кировлеса» был отменен Верховным судом во исполнение решения ЕСПЧ. Правда, российские власти ранее уже объясняли, что это не имеет значения, поскольку в 2017-м вынесли новый приговор по этому делу. Представители Навального уверены, что Россия все равно должна была устранить последствия первого судебного решения — и вернуть оппозиционеру право на участие в выборах.