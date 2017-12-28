В Парголово согласовали строительство гостиницы на 1000 номеров

Петербургская Комиссия по землепользованию и застройке согласовала строительство отеля и жилого дома в Парголово — проект, который ранее долго и не без споров обсуждала.

Как сообщили 28 декабря источники в комиссии, ООО «Абсолют» планирует построить на участке многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенным гаражом и встроенными помещениями, а также гостиницу на 1000 номеров (ул. Михаила Дудина, д. 15). Ранее члены комиссии сомневались в том, нужен ли на этом месте горожанам такой крупный отель и не «маскирует» ли инвестор жилье (или апартаменты) под эту гостиницу. Комиссия, в частности, решила, что город войдет в проект как участник, получив возможность на него влиять.

В результате сегодня проект был полностью согласован. Его общая площадь составит 122 650 кв. м. Высота отеля на 1000 номеров — 9-13 этажей. Инвестор выразил готовность безвозмездно передать в собственность Петербурга 1200 кв. м встроенно-пристроенных помещений, а также квартир ориентировочной площадью 582 кв. м (2% от общей полезной площади квартир) — итого 1782 кв. м.