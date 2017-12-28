В центре Петербурга «заминировали» кафе, бомбу не нашли

Ресторан быстрого питания в Адмиралтейском районе Петербурга оказался под угрозой взрыва 28 декабря. Горожане забеспокоились, что напротив – здание «Лендока». И припомнили «Матильду».

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в начале шестого вечера на набережную Крюкова канала, 11, съехались экстренные службы. Прохожие заметили пожарные расчеты, скорую, ОМОН, полицейских с собаками и указали, что рядом находится открытая киностудия «Лендок». Перед премьерой «Матильды» расположенный там офис студии Алексея Учителя забросали бутылками.

По информации «Фонтанки», причиной переполоха стал анонимный звонок. Не пожелавший представляться абонент сообщил о бомбе в Est!Cafe. Кроме него в доме №11 также расположена местная администрация. Проверка на набережной Крюкова канала уже закончена – бомбу в заведении не нашли.