Инвестору отказали в застройке коттеджами 25 гектаров под Зеленогорском

Петербургский застройщик ООО «Лидер» не смог 28 декабря получить необходимое разрешение в городской Комиссии по землепользованию и застройке. Речь шла о его проекте дачного поселка возле Зеленогорска, в поселке Ушково. Компания просила разрешения на условно-разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» (вероятно, потому что для возведения дач не нужно получать разрешение на строительство).

ООО «Лидер», по данным СПАРКа, аффилировано с другим крупным петербургским застройщиком — компанией «Союзгенстрой», известной своим клубным домом «Дворцовая слобода» на Стремянной улице, 15. Александр Беляев, единственный владелец «Союзгенстроя», является собственником 40% «Лидера».

Ранее инвестор, которому принадлежат 25 гектаров земли на Тихой улице в Ушково, заключал с районными властями инвестсоглашение, согласно которому должен был здесь построить отели с сопутствующей инфраструктурой. В результате несколько зданий «многофункционального комплекса» «Eko-classe» были построены, и застройщик через суд добился приватизации земли. Причем к тому времени он успел вырубить там много леса (вырубки уже видны на google-картах). И теперь запланировал построить здесь еще 48 коттеджей (об этом представитель застройщика сообщил во время публичных слушаний по проекту, проведенных 20 ноября этого года). Кроме того, по его словам, компания намеревалась не продавать готовые коттеджи, а реализовать подготовленные земельные участки.

Что там на самом деле собирались продавать, сказать трудно: в рекламе проект от «Союзгенстроя» представляют совершенно иначе. «Здесь планируется создать несколько однотипных жилых домов, предназначенных для их сдачи в аренду. Строительство осуществляется по современным европейским технологиям, с использованием экологически чистых материалов. Высота построек составит 4 этажа. Также в состав комплекса будут включены различные сервисные учреждения. Общая площадь застройки составит 25,1 гектар. В каждом построенном доме разместятся по 22 апартамента с суммарной площадью 1417 кв. м. Сами дома расположены таким образом, чтобы из окон квартир открывались виды на окружающее озеленение», – сообщает сайт bnj.ru.

Как рассказали «Фонтанке» источники в Комиссии по землепользованию и застройке, проект отличается тем, что предоставляет огромные площади «под парковку». Отметим, на публичных слушаниях жители соседних дачных домов в Ушково говорили, что инвестор намерен «посадить» здесь не 48, а 113 коттеджей. Представитель инвестора это отрицал.

Ранее ООО «Лидер» уже отказали в предоставлении условно-разрешенного вида использования под дачи в районной комиссии по землепользованию и застройке. Как сообщили «Фонтанке» источники в городской комиссии, споров об этом проекте не было, ему отказали сразу и единогласно.