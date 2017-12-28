Обвиняемый в вооруженном нападении на школьный автобус в Петербурге арестован

Невский суд Петербурга заключил под стражу Ализаде Мустафаева, обвиненного в вооруженном нападении на автобус с детьми. Домашний арест сочтен для фигуранта слишком мягкой мерой.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», вечером 28 декабря судья Татьяна Михайлова рассмотрела ходатайство следствия об аресте Мустафаева на два месяца. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (статья 105 УК) и хулиганстве (статья 213 УК).

Мустафаев через адвоката просил любую иную меру пресечения, например домашний арест или вовсе залог. Просил учесть жену и двух детей, живущих в Азербайджане, и явку с повинной. Признание, правда, получилось немного натянутым. После нападения Мустафаев больше суток прятался у друзей, и сдаться его, можно сказать, вынудили. Следственный комитет распространил фотографии, а уголовный розыск убедительно поговорил с диаспорой.

Невский суд арестовал обвиняемого на два месяца, до 25 февраля 2018 года.

Вечером 25 декабря Мустафаев на Ranger Rover стал участником дорожного конфликта с автобусом, который перевозил школьников Кировского района Ленобласти. По версии следствия, водитель иномарки нанес несколько ударов ножом водителю автобуса. Его спутница, Зульфия Саидмуратова, тоже задержана.