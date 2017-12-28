«Спортивная» возобновила работу

Оба вестибюля «Спортивной» снова доступны пассажирам петербургского метрополитена вечером 28 декабря.

Как сообщили в пресс-службе метро, ничего взрывоопасного в вестибюле на Петроградской стороне не обнаружили. Проверка заняла чуть больше сорока минут, и в 18.03 «Спортивная» вернулась к обычному режиму работы, которая была ограничена из-за бесхозного предмета.

Напомним, тревогу из-за подозрительных вещей в метро сегодня поднимали также на станциях «Технологический институт-1», «Балтийская», «Проспект Просвещения», «Ладожская», «Старая деревня», «Пушкинская», «Невский проспект» и в переходе между «Сенной» и «Спасской».