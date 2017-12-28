На Сытнинской автомобилисты оккупировали кладбище первых строителей

Площадку на Сытнинской улице, 9-11, на которой археологи несколько лет назад нашли останки людей, «приватизировали» автовладельцы.

Об этом «Фонтанке» 28 декабря сообщили читатели. Напомним, ранее стройку многофункционального комплекса на Петроградской стороне остановили кости. Смольный решил, что МФК не место на кладбище XVIII века (считается, что там могут быть похоронены первые строители Петербурга), и пообещал сделать там сквер. Спустя год споров города и застройщика «подвешенной» площадкой воспользовались местные жители, но довольны не все. Территорию под будущую застройку разровняли, очистили от бытового мусора, убрали забор и остановили работы. Однако место под сквер пустовало недолго.

«То есть теперь на месте старинного захоронения, на месте лютеранской церкви находится стихийная стоянка. Обрадовались бы владельцы этих авто, если бы им сообщили, что на их костях когда-нибудь будут парковаться машины будущего?» – возмущаются местные жители.

Фото: Читательница Ангелина

Формально автомобилям площадка не предназначена – ещё в 2012 году «Унисто Петросталь» приобрел участок у города для коммерческих целей. Положенными по закону археологическими раскопками пренебрегать не стали, но обнаруженные через два года 250 человеческих останков сорвали строительство МФК. Еще через два года участок завис.

«В настоящее время «Унисто» судится с городом, чтобы вместо этого участка под застройку был предоставлен другой. Но пока никаких позитивных решений на этот счёт не было принято», – рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Унисто Петросталь». В компании пояснили, что были готовы пойти навстречу и сделать на месте захоронения внутренний двор – там нашлось бы и место для памятника, но идея поддержки не нашла. Также безрезультатны пока попытки вернуть или обменять площадку: тяжба продолжается, убытки оцениваются в 230 млн рублей.

«Участок попал в правовую лакуну, когда, с одной стороны, город решил, что изначальное строительство невозможно, но решений по поводу этого участка не предпринимает. При всей борьбе, которая за него велась, город получил ещё один пустырь», – добавили в пресс-службе.

Также в компании напомнили, что раньше на «костях» стоял дом. Сейчас же все находки с Сытнинской вывезены археологами.