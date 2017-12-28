СМИ: Под Екатеринбургом в жилом доме произошел взрыв газа

В поселке Садовый под Екатеринбургом произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме.

Об этом 28 декабря пишет портал E1. Как сообщили изданию в региональном МВД, по одной из версий, взрыв произошел из-за лопнувшего шланга, который вел к газовой плите, однако рассматриваются и другие варианты. В МЧС по Свердловской области уточнили, что спасатели вынесли из горящего дома четверых людей, один из них тяжело пострадал и госпитализирован. Всего были эвакуированы 40 человек, в том числе 8 детей.

Полиция ведет проверку по этому факту и выясняет, когда в последний раз в доме проверяли газовое оборудование, проводился ли инструктаж с жителями.