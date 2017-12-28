Завершен итоговый этап проекта «Южная акватория» в Санкт-Петербурге

«Группа ЛСР» завершила строительство пятого квартала в проекте комфорт-класса «Южная акватория». Компания получила разрешение на ввод отдельно стоящего жилого дома переменной этажности (8-25 этажей). Его общая площадь, включая места общего пользования, коммерческие помещения и подземный паркинг на 332 места, составила чуть более 99 000 кв. м. На сегодняшний день все из 1019 квартир проданы.

Жилой комплекс «Южная акватория» возводится на берегу Финского залива между Ленинским проспектом и улицей Маршала Казакова и объединяет на участке в 23,9 га несколько жилых кварталов с пешеходными зонами, скверами, спортивными комплексами и детскими площадками. На территории проекта уже появились два детских сада на 155 мест каждый. Транспортное сообщение обеспечивают Ленинский проспект, Петергофское шоссе и проспект Маршала Жукова, недалеко ЗСД и КАД, ближайшее метро «Ленинский проспект». В нескольких минутах езды дворцово-парковые ансамбли Стрельны, Петродворца, Ломоносова.

Жилой комплекс «Паруса», который компания строит рядом с «Южной акваторией», является логичным продолжением нового квартала, сформированного «Группой ЛСР». Всего в трех корпусах объекта переменной высотности (22-24 этажа) будет 1088 одно-, двух-, трех-, и четырехкомнатных квартир площадью 47,4 – 120 кв. м. Общая площадь жилых помещений составит 75,1 тыс. кв. м. Среди множества разнообразных планировочных решений есть также евро-квартиры с кухнями-гостиными, существенно увеличивающими функциональность помещений и эффективность их использования. Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой. Стоимость квадратного метра в доме «Паруса» зависит от видовых характеристик и начинается от 92 500 рублей.

Проект будет обладать собственной торговой-бытовой инфраструктурой. Под встроенные нежилые помещения здесь отведено 11,3 тыс. кв. м. для магазинов, салонов красоты, офисов банков и других объектов.

Жилой комплекс "Южная Акватория" (жилой дом «Паруса») - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», разрешение на строительство Разрешение на стр-во № 78--008-0224-2015 от 19.06.2015, проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru

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