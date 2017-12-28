Завершен итоговый этап проекта «Южная акватория» в Санкт-Петербурге

Еще
20:19 28.12.2017
Пришлите свою новость!
20:13
Взрывчатку на «Проспекте Ветеранов» не нашли
19:50
Научно-промышленный центр на Благодатной отклонится от предельной высоты
19:40
Рогозин поспорил с «Роскосмосом» из-за неудачного запуска с «Восточного»
19:32
СМИ: С ангольским спутником установили связь
19:01
«Проспект Ветеранов» закрыт на проверку
18:53
ГАТИ: Дороги и крыши в Петербурге чистят хуже всего
18:49
Навальный обжаловал в Верховном суде отказ в допуске к выборам
18:37
В Парголово согласовали строительство гостиницы на 1000 номеров
18:30
Инвестору отказали в застройке коттеджами 25 гектаров под Зеленогорском
18:27
В центре Петербурга «заминировали» кафе, бомбу не нашли
18:21
Обвиняемый в вооруженном нападении на школьный автобус в Петербурге арестован
18:05
«Спортивная» возобновила работу
18:00
На Сытнинской автомобилисты оккупировали кладбище первых строителей
17:44
Композитора Шаинского могут похоронить в России
17:40
СМИ: Под Екатеринбургом в жилом доме произошел взрыв газа
17:28
Глава «Аэрофлота» пообещал Путину перевозить болельщиков на ЧМ-2018 за 5 рублей
17:22
Вестибюль «Спортивной-1» закрыт для пассажиров
17:06
«Пушкинскую» признали безопасной для пассажиров
16:59
Албин: Банкротства «Питер-Констракшн» не избежать
16:52
Станция метро «Пушкинская» закрыта
16:51
Патологоанатому, убившему транссексуала, дали 11 лет колонии
16:49
МИД РФ: В России задержали норвежского шпиона
16:44
Полицейским с допуском к секретным сведениям объяснили, где отдыхать
16:38
Арестованный экс-замдиректора ФСИН не признал себя долларовым миллионером
16:27
Кампус СПбГУ построят на территории Петербурга
16:22
Правительство РФ: После целевого обучения придется отрабатывать три года
16:19
Произвольная планировка магазина могла стать причиной трещин в доме на Некрасова
16:15
В Петербурге аномальное дорожное движение: днем – 7 баллов
16:12
ЦИК грозит участникам президентских выборов непрезидентскими сроками
16:03
УФАС требует пустить ушедших перевозчиков обратно на автовокзал на Обводном
15:47
Взрывчатку на «Старой деревне» не нашли
15:20
Албин: Смольный направил в Минстрой поправки к 214-му закону о долевом строительстве
15:14
X5 Retail выдаст охранникам металлоискатели и начнет опечатывать сумки
15:11
В Колпино полыхает ангар
15:09
Археологи: шведы поспешно сбежали с Ладоги, побросав ценности
14:58
Навальный: Прокуратура требует заново разобраться с «зелёночным нападением»
14:50
В Москве задержан Илья Яшин
14:48
В Петербурге похитителю елей грозит два года тюрьмы
14:41
«Старая Деревня» закрыта на проверку
14:40
Хирурги впервые избавили пациента от аритмии через нестандартный доступ к сердцу
14:35
Албин: В 2017-м в Петербурге построили 3,5 млн кв. м жилья
14:26
Вслед за Петербургом от камер хранения избавляются в Новгороде
14:19
Минкультуры снимет фильм о Космодемьянской за 60 миллионов рублей
14:12
«Фонтанка» снова победила в конкурсе публикаций о благоустройстве
14:03
В Мурино угонщик протащил за машиной хозяйку и переехал ей руки
14:00
Комитет по инвестициям: Во все стратегические проекты в Петербурге вложат триллион рублей
13:56
Больше половины финнов хотят перепродать рождественские подарки
13:46
В экономику Петербурга за 9 месяцев инвестировали 384 миллиарда рублей
13:45
В торговых центрах «Мега» усилены меры безопасности после теракта в «Перекрестке»
13:43
«Роскосмос»: Никто не перепутал космодромы при запуске «Метеора-М»
13:35
«Ладожскую» вернули пассажирам
13:25
ГИБДД информирует о перекрытиях в новогоднюю ночь
13:20
В «Перекрестке» демонтируют камеры хранения
13:15
В Приморском районе задержали грабителя-геймера
13:11
Песков: Петербург не более опасен, чем другие города мира
13:03
Станция «Проспект Просвещения» открыта
12:57
Путин добавил «мигалку» администрации президента
12:38
В новогоднюю и рождественскую ночи будут работать не все станции метро
12:31
Главный пристав Петербурга уходит в отставку
12:24
На «Ладожскую» и «Проспект Просвещения» перестали пускать пассажиров
12:22
«Балтийскую» открыли для пассажиров
12:20
Путин наградил военных, отличившихся в Сирии
12:17
Петербуржец выпустил в приятеля пять пуль
12:14
«Ойкумена» приобрела участок возле Новоорловского лесопарка за 2,5 млрд рублей
11:58
Пассажиры «Принцессы Анастасии» два часа ждали, пока судно растолкает лед
11:53
«Эталон» построит жилой комплекс на Петровском острове
11:49
Снег обесточил 12 тысяч домов в Финляндии
11:44
Пострадавшим при теракте в Петербурге выплатят по 300 тысяч рублей
11:42
Станция метро «Балтийская» закрыта
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
28.12.2017 17:29

Завершен итоговый этап проекта «Южная акватория» в Санкт-Петербурге

Завершен итоговый этап проекта «Южная акватория» в Санкт-Петербурге
ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» завершила строительство пятого квартала в проекте комфорт-класса «Южная акватория». Компания получила разрешение на ввод отдельно стоящего жилого дома переменной этажности (8-25 этажей). Его общая площадь, включая места общего пользования, коммерческие помещения и подземный паркинг на 332 места, составила чуть более 99 000 кв. м. На сегодняшний день все из 1019 квартир проданы.

Жилой комплекс «Южная акватория» возводится на берегу Финского залива между Ленинским проспектом и улицей Маршала Казакова и объединяет на участке в 23,9 га несколько жилых кварталов с пешеходными зонами, скверами, спортивными комплексами и детскими площадками. На территории проекта уже появились два детских сада на 155 мест каждый. Транспортное сообщение обеспечивают Ленинский проспект, Петергофское шоссе и проспект Маршала Жукова, недалеко ЗСД и КАД, ближайшее метро «Ленинский проспект». В нескольких минутах езды дворцово-парковые ансамбли Стрельны, Петродворца, Ломоносова.

Жилой комплекс «Паруса», который компания строит рядом с «Южной акваторией», является логичным продолжением нового квартала, сформированного «Группой ЛСР». Всего в трех корпусах объекта переменной высотности (22-24 этажа) будет 1088 одно-, двух-, трех-, и четырехкомнатных квартир площадью 47,4 – 120 кв. м. Общая площадь жилых помещений составит 75,1 тыс. кв. м. Среди множества разнообразных планировочных решений есть также евро-квартиры с кухнями-гостиными, существенно увеличивающими функциональность помещений и эффективность их использования. Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой. Стоимость квадратного метра в доме «Паруса» зависит от видовых характеристик и начинается от 92 500 рублей. 

Проект будет обладать собственной торговой-бытовой инфраструктурой. Под встроенные нежилые помещения здесь отведено 11,3 тыс. кв. м. для магазинов, салонов красоты, офисов банков и других объектов.

Жилой комплекс "Южная Акватория" (жилой дом «Паруса») -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», разрешение на строительство Разрешение на стр-во № 78--008-0224-2015 от 19.06.2015, проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
28.12.2017 17:29

Завершен итоговый этап проекта «Южная акватория» в Санкт-Петербурге

«Группа ЛСР» завершила строительство пятого квартала в проекте комфорт-класса «Южная акватория». Компания получила разрешение на ввод отдельно стоящего жилого дома переменной этажности (8-25 этажей). Его общая площадь, включая места общего пользования, коммерческие помещения и подземный паркинг на 332 места, составила чуть более 99 000 кв. м.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54

«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»

25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
Setl City
28.12.2017 13:39

Setl City сдала дома 10-й очереди ЖК «Лондон» в Кудрово

Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10/1, 10/2, 10/3 в квартале «Лондон» микрорайона комфорт-класса «Семь столиц» в Кудрово. Дома состоят из нескольких секций высотой от 12 до 25 этажей. Общая жилая площадь новых корпусов – более 58,7 тыс. кв. м.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге сдали жилой комплекс, построенный по проекту Рикардо Бофилла
Комиссия ЗакСа не видит крамолы в застройке Дёминского сада
В Петербурге ждут рекордных продаж жилья по итогам года
Тренировочную площадку в Ломоносове к ЧМ-2018 достроят «по албинской схеме»
В Лахте снесли бывшие выявленные памятники под новый проект
Фасады петербургских домов вновь стали облицовывать под натуральный камень
Четверо дольщиков ЖК «Я - Романтик» объявлены потерпевшими по уголовному делу о хищении
С начала 2017-го в Петербурге введено 2,3 млн кв. м жилья
В Смольном подсчитали стоимость переноса разрушенного дома на Ремесленной
Чиновников хотят штрафовать за срыв сроков оформления градостроительных документов
Недвижимость-2017: хороший год
Что ждет жителей «Образцовых кварталов» после сдачи домов
Где появятся новые набережные
Итоги года для строителей: Порядка стало больше
Молодые архитекторы разработают концепцию парка в ЖК «Северная долина»
Петербургские предместья: от эконома до элиты
Петербург глазами современного художника: «Помпезность ему к лицу»
Гид по неоклассицизму: от Бенуа до Бофилла
Как обустроить квартиру с эркером
Найди 10 отличий. Чем «продвинутое» жилье отличается от типового
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как изменилась жизнь супермаркетов после взрыва

Исполнитель взрыва в «Перекрестке» попал на видео

Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
28.12.2017 17:29
Завершен итоговый этап проекта «Южная акватория» в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» завершила строительство пятого квартала в проекте комфорт-класса «Южная акватория». Компания получила разрешение на ввод отдельно стоящего жилого дома переменной этажности (8-25 этажей). Его общая площадь, включая места общего пользования, коммерческие помещения и подземный паркинг на 332 места, составила чуть более 99 000 кв. м.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
Setl City
28.12.2017 13:39
Setl City сдала дома 10-й очереди ЖК «Лондон» в Кудрово
Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10/1, 10/2, 10/3 в квартале «Лондон» микрорайона комфорт-класса «Семь столиц» в Кудрово. Дома состоят из нескольких секций высотой от 12 до 25 этажей. Общая жилая площадь новых корпусов – более 58,7 тыс. кв. м.
ГК «Эталон»
28.12.2017 11:02
Группа «Эталон» приобрела новый проект в Санкт-Петербурге
Группа «Эталон» объявляет о приобретении земельного участка площадью 2,8 гектара в Петроградском районе Санкт-Петербурга для строительства нового жилого комплекса бизнес-класса
ГК «Эталон»
28.12.2017 10:15
Группа «Эталон» сдала 5 и 6 корпуса ЖК «Московские ворота»
26 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию пятого и шестого корпусов ЖК «Московские ворота», который Группа «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») возводит в Московском районе Санкт-Петербурга по адресу: Заставская улица, д. 46, корп. 3
LEGENDA Intelligent Development
27.12.2017 17:34
Последние дни предновогодних акций от LEGENDA
Успейте воспользоваться специальными предложениями, которые распространяются на проекты «LEGENDA Дальневосточного» и 1 очередь «LEGENDA Комендантского».
Setl City
27.12.2017 16:46
Setl City сдала второй детский сад в ЖК «Солнечный город»
Setl City ввела в эксплуатацию второй детский сад, рассчитанный на 220 малышей, в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
27.12.2017 16:14
«ЮИТ Сервис» подарил детям «светящийся» праздник
Компания «ЮИТ Сервис» в преддверии любимого детьми праздника Нового года, по просьбе дошкольного образовательного учреждения ГБОУ Лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга (располагающегося на улице Мира, 38), украсила территорию детского сада уличными гирляндами, елочными шарами и светящимися фигурами новогодних персонажей
ГК «УНИСТО Петросталь»
27.12.2017 15:49
Маленьким жителям ЖК «Аннинский парк» подарят новогодний праздник
В преддверии Нового года ГК «УНИСТО Петросталь», администрация МО «Аннинское городское поселение» и жители ЖК «Аннинский парк» проведут для детей праздничную елку. Утренник состоится 30 декабря в 11.00 у дома №3 по улице Уланской
ПАО «Группа ЛСР»
27.12.2017 11:25
«Группа ЛСР» сдала 175 000 кв. м жилья в проекте «Шуваловский»
«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу нескольких корпусов в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский», который компания строит в Приморском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь введенного в декабре жилья, включая нежилые помещения и места общего пользования, составила практически 175 000 кв. м.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.