Глава «Аэрофлота» пообещал Путину перевозить болельщиков на ЧМ-2018 за 5 рублей

«Аэрофлот» готов перевозить болельщиков сборной России во время чемпионата мира по футболу за 5 рублей.

Об этом 28 декабря заявил генеральный директор компании Виталий Савельев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

– Мы хотим также, Владимир Владимирович, предложить Вам, на наш взгляд [хорошую идею], – заявил Савельев. – У нас следующий год очень важный – чемпионат мира по футболу.

– Болельщиков бесплатно перевезёте? – спросил Путин.

– Бесплатно можно, но…

– Знаю, это хорошая идея – [перевезёте] за рубль.

– Не бесплатно, Владимир Владимирович, – за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на «пятёрку». Мы перевезём всех российских болельщиков по сети маршрутов «Аэрофлота» в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча. Просим Вас, мы в письме это указали, чтобы было поручено нашему партнёру, «Росконгрессу», чтобы они определяли по паспорту болельщика и по билету распределение.

– Речь идёт об играх российской сборной? – уточнил президент.

– Только российской сборной, – подтвердил глава «Аэрофлота».

Напомним, ранее сообщалось, что цены на авиабилеты в города проведения ЧМ-2018 в среднем выросли на 230%. Чемпионат мира продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе сборная России сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.