Глава «Аэрофлота» пообещал Путину перевозить болельщиков на ЧМ-2018 за 5 рублей
«Аэрофлот» готов перевозить болельщиков сборной России во время чемпионата мира по футболу за 5 рублей.
Об этом 28 декабря заявил генеральный директор компании Виталий Савельев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.
– Мы хотим также, Владимир Владимирович, предложить Вам, на наш взгляд [хорошую идею], – заявил Савельев. – У нас следующий год очень важный – чемпионат мира по футболу.
– Болельщиков бесплатно перевезёте? – спросил Путин.
– Бесплатно можно, но…
– Знаю, это хорошая идея – [перевезёте] за рубль.
– Не бесплатно, Владимир Владимирович, – за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на «пятёрку». Мы перевезём всех российских болельщиков по сети маршрутов «Аэрофлота» в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча. Просим Вас, мы в письме это указали, чтобы было поручено нашему партнёру, «Росконгрессу», чтобы они определяли по паспорту болельщика и по билету распределение.
– Речь идёт об играх российской сборной? – уточнил президент.
– Только российской сборной, – подтвердил глава «Аэрофлота».
Напомним, ранее сообщалось, что цены на авиабилеты в города проведения ЧМ-2018 в среднем выросли на 230%. Чемпионат мира продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе сборная России сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.