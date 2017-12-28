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Чемпионат мира по футболу 2018
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28.12.2017 17:28

Глава «Аэрофлота» пообещал Путину перевозить болельщиков на ЧМ-2018 за 5 рублей

«Аэрофлот» готов перевозить болельщиков сборной России во время чемпионата мира по футболу за 5 рублей. 

Об этом 28 декабря заявил генеральный директор компании Виталий Савельев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

– Мы хотим также, Владимир Владимирович, предложить Вам, на наш взгляд [хорошую идею], – заявил Савельев. –  У нас следующий год очень важный – чемпионат мира по футболу.

– Болельщиков бесплатно перевезёте? – спросил Путин.

– Бесплатно можно, но…

– Знаю, это хорошая идея – [перевезёте] за рубль.

– Не бесплатно, Владимир Владимирович, – за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на «пятёрку». Мы перевезём всех российских болельщиков по сети маршрутов «Аэрофлота» в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча. Просим Вас, мы в письме это указали, чтобы было поручено нашему партнёру, «Росконгрессу», чтобы они определяли по паспорту болельщика и по билету распределение.

– Речь идёт об играх российской сборной? – уточнил президент.

– Только российской сборной, – подтвердил глава «Аэрофлота».

Напомним, ранее сообщалось, что цены на авиабилеты в города проведения ЧМ-2018 в среднем выросли на 230%. Чемпионат мира продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе сборная России сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.


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ПАО «Группа ЛСР»
28.12.2017 17:29
Завершен итоговый этап проекта «Южная акватория» в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» завершила строительство пятого квартала в проекте комфорт-класса «Южная акватория». Компания получила разрешение на ввод отдельно стоящего жилого дома переменной этажности (8-25 этажей). Его общая площадь, включая места общего пользования, коммерческие помещения и подземный паркинг на 332 места, составила чуть более 99 000 кв. м.
https://modoza.ru/
28.12.2017 16:03
Коллекция осень - зима 2018: брендовый ассортимент от Modoza
В холодное время года любая современная девушка мечтает об идеальной паре обуви, которая будет теплой, комфортной и, в то же время, органично дополнит образ. Интернет – магазин итальянской обуви Modoza поможет выполнить модные желания всех представительниц прекрасного пола
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
Setl City
28.12.2017 13:39
Setl City сдала дома 10-й очереди ЖК «Лондон» в Кудрово
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ЖК "Солнечный город"/Setl City
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Setl City на три месяца раньше срока ввела в эксплуатацию корпус 1 ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. 12-этажный дом представляет собой здание П-образной конфигурации с полузамкнутым дворовым пространством.
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Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
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Успейте воспользоваться специальными предложениями, которые распространяются на проекты «LEGENDA Дальневосточного» и 1 очередь «LEGENDA Комендантского».
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