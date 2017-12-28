Вестибюль «Спортивной-1» закрыт для пассажиров

Подозрительная находка лишила пассажиров петербургской подземки возможности спуститься на «Спортивную» на Петроградской стороне вечером 28 декабря.

Как сообщили в пресс-службе метро, в 17.18 двери вестибюля «Спортивной-1» закрыли на вход и на выход. Ограничения вызваны бесхозным предметом, который привлек сотрудников метрополитена. Попасть на станцию всё ещё можно через второй вестибюль на Васильевском острове.

Напомним, сегодня на проверку закрывали шесть станций и один переход. Каждый раз причиной становились оставленные вещи. И каждый раз они оказывались безопасны.