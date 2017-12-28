Как изменилась жизнь супермаркетов после взрыва

Взрыв, прогремевший в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте 27 декабря, превращает петербургские магазины в режимные объекты.

Хотя Следственный комитет до сих пор официально не признал инцидент терактом, власти пообещали усилить меры безопасности. Так, прокуратура заявила о намерении «проверить каждый сетевой продуктовый магазин в городе». А Смольный провел совещание с владельцем «Перекрестка» X5 Retail Group и дал рекомендацию всем ретейлерам отказаться от камер хранения или отодвинуть их подальше от торговых залов.

Х5, «Лента» и «О`Кей» уже превентивно демонтировали или опечатали все ячейки в своих магазинах. «Перекресток» также пообещал Смольному раздать сотрудникам металлодетекторы и перед входом в торговый зал опечатывать сумки покупателей.

В «Дикси» заявили о том, что каждый час будут проверять содержимое камер хранения. В торговых центрах «Мега» собираются более пристально следить за оставленными вещами.

Как долго продлится режим чрезвычайного положения, пока непонятно. «О`Кей» закрыл свои камеры хранения до 8 января. Х5 пообещал вернуть ячейки на место «после завершения проверки», которую проводят правоохранительные органы.

Не исключено, что жизнь ретейлеров уже не будет прежней. Так, после теракта 3 апреля на перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом» Смольный решил усилить меры безопасности, наложив запрет на торговлю в радиусе 100 метров от станций метро.