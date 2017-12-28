«Пушкинскую» признали безопасной для пассажиров

Станция красной ветки петербургской подземки возобновила работу в штатном режиме после получасового перерыва на проверку подозрительного предмета 28 декабря.

Как сообщили в пресс-службе метро, ничего опасного в бесхозной находке на «Пушкинской» не обнаружили. С 17.03 поездам разрешили посадку и высадку пассажиров на платформе, вестибюль полностью открыли и сняли заградительные ленты с перехода на «Звенигородской». Проверка заняла ровно 30 минут.

Напомним, это уже шестая станция, которую сегодня закрывали на проверку. До этого меры безопасности оставляли пассажиров без «Технологического института-1», «Балтийской», «Проспекта Просвещения», «Ладожской», «Старой Деревни» и перехода между «Сенной» и «Спасской».