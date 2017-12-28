Коллекция осень - зима 2018: брендовый ассортимент от Modoza

В холодное время года любая современная девушка мечтает об идеальной паре обуви, которая будет теплой, комфортной и, в то же время, органично дополнит образ. Интернет – магазин итальянской обуви Modoza поможет выполнить модные желания всех представительниц прекрасного пола. Новая коллекция сезона осень – зима 2018 представлена известными брендами: Casadei, Patrizia Pepe, Giovanni Fabiani, Roberto Cavalli и многими другими.

В каталоге бутика по ссылке: https://modoza.ru/obuv-zhenskaja/ , любительницы различных стилевых направлений обязательно найдут для себя достойную пару. Новое поступление поражает разнообразием фасонов и цветовых решений. Качественная обувь популярных марок гарантирует удобство, практичность и выносливость при различных погодных условиях. Сапоги на каблуке, танкетке или плоской подошве украшены молниями, пряжками и камнями. Среди материалов отдается предпочтение коже и замше. Здесь вы найдете как укороченные сапожки ниже колена, так и невероятные ботфорты до бедра. Различные модели ботинок понравятся поклонницам активного образа жизни. Элегантные изделия украшены необычные аппликациями, меховыми элементами и шнуровкой.

Для суровой непогоды, рекомендуем обратить внимание на луноходы, угги и дутики. Они отлично защищают от холодного ветра и осадков, благодаря использованию высококачественных материалов. Настоящие спортсменки оценят стильные модели утепленных кроссовок. В них Вы можете заниматься тренировками как на отрытом воздухе, так и в спортзале. В наличие не только стандартные оттенки белого, черного и серого, но и более смелая и яркая палитра. Среди молодых девушек, популярностью пользуются сникерсы, которые остаются в тренде и в этом сезоне. Оригинальная комбинация спортивной обуви и ботинок добавит оригинальности повседневному образу.

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