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28.12.2017 16:59

Албин: Банкротства «Питер-Констракшн» не избежать

Банкротства компании «Питер-Констракшн» – застройщика ЖК «Охта-Модерн» на Большеохтинском проспекте, 15 (нынешнее название — ЖК «На Охте»), избежать нельзя, считает вице-губернатор Игорь Албин. «Это единственный путь к оздоровлению отношений между городом, участниками долевого строительства и застройщиком, – заявил вице-губернатор «Фонтанке» 28 декабря. – Мы ежедневно мониторим ситуацию по всем проблемным активам. Здесь с 2004 года дольщики ждут своего жилья. Трижды менялся собственник. Высокая степень готовности двух домов, бесконечные судебные тяжбы. Но есть проблемы, которые нужно решить».

Накануне чиновники строительного блока провели закрытое совещание с дольщиками «Охта-Модерна». Как сообщают в аппарате Албина, на совещании вице-губернатор подчеркнул важность расследования дела Евгения Кривцова, одного из бенефициаров ГК «Модуль», в которую входил девелопер «Питер-Констракшн». Напомним, Евгений Кривцов был арестован 20 марта 2017 года по делу о двойных продажах квартир в «Охта-Модерне». А его отец Сергей Кривцов, как сообщали в СМИ, по тому же обвинению объявлен в розыск и находится в Финляндии.

Албин также подчеркнул, что в отношении непроданных квартир на объекте должны быть приняты судебные обеспечительные меры. И поручил комитету по строительству совместно с группой дольщиков подготовить план мероприятий, которые будут реализованы на стройплощадке в 2018 году. Уже с начала года, по словам вице-губернатора, Госстройнадзор Петербурга должен провести экспертизу строящегося объекта. 

Между тем не все дольщики довольны тем, что застройщика довели до банкротства. Кроме того, вопросы у них вызывают и намерения компании «Строительное управление», которая сейчас банкротит «Питер-Констракшн», «сортировать дольщиков», рассказала «Фонтанке» глава инициативной группы Наталья Королева. Ранее адвокат «Строительного управления» заявлял нашему изданию, что «надо разобрать, кто реальный дольщик, а кто нарисованный, кто реальный кредитор, а кто мнимый». «А теперь опять дорожные карты, опять списки, все это сделано уже десять раз. И какой адвокат будет отделять левых дольщиков от правых? Теперь подрядчик стройки будет проверять чистоту всех сделок за 14 лет? Теперь какое-то «Строительное управление» будет отсеивать людей из реестра дольщиков?» – спрашивает Королева. 

Пять поколений вице-губернаторов сменилось на этой стройке, говорит она. «Я теперь каждому из дольщиков, которые за 14 лет успели состариться, на пенсию выйти, должна объявить снова, что им нужно за все эти годы поднимать документы для конкурсного управляющего. Я 260 раз (по числу дольщиков. — Прим. ред.) должна буду это все объяснять», – подчеркнула Королева. 

По мнению части дольщиков, город должен был не одобрять очередное банкротство, а изыскать внутренние резервы для обеспечения интересов как бывшего инвестора, так и покупателей квартир. Королева считает, что это невозможно — по ее словам, из-за того, что комитет имущественных отношений не может договориться с комстроем. «Сначала защитить дольщиков, а потом уже запускать процедуры банкротства — то, что выгодно городу. Ему выгодно банкротство, потому что теперь можно сказать: "У вас есть конкурсный управляющий, а мы здесь ни при чем, идите в суд", – заявляет дольщица. – Так с власти снимается любая ответственность за нашу стройку. Что ж, если Албин меня отправляет в суд, я пойду не в суд, а к президенту».


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