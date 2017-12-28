Станция метро «Пушкинская» закрыта

Поездам запретили останавливаться на платформе «Пушкинской» 28 декабря. Попасть на станцию 1-й линии петербургской подземки также нельзя со «Звенигородской».

Как сообщили в пресс-службе метро, с 16:33 на «Пушкинской» началась проверка бесхозного предмета. Людей попросили покинуть станцию, двери вестибюля закрыли на вход и на выход, также перегородили переход на красную с фиолетовой ветки. Пока специалисты выясняют степень опасности находки, поезда на платформе не останавливаются.

Напомним, это уже шестая станция, которую сегодня закрывают на проверку. До этого меры безопасности оставляли пассажиров без «Технологического института–1», «Балтийской», «Проспекта Просвещения», «Ладожской», «Старой Деревни» и переход между «Сенной» и «Спасской».