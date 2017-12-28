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28.12.2017 16:52

Станция метро «Пушкинская» закрыта

Поездам запретили останавливаться на платформе «Пушкинской» 28 декабря. Попасть на станцию 1-й линии петербургской подземки также нельзя со «Звенигородской».

Как сообщили в пресс-службе метро, с 16:33 на «Пушкинской» началась проверка бесхозного предмета. Людей попросили покинуть станцию, двери вестибюля закрыли на вход и на выход, также перегородили переход на красную с фиолетовой ветки. Пока специалисты выясняют степень опасности находки, поезда на платформе не останавливаются.

Напомним, это уже шестая станция, которую сегодня закрывают на проверку. До этого меры безопасности оставляли пассажиров без «Технологического института–1», «Балтийской», «Проспекта Просвещения», «Ладожской», «Старой Деревни» и переход между «Сенной» и «Спасской».


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«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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