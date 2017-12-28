Патологоанатому, убившему транссексуала, дали 11 лет колонии

Виталий Русальчук, который в феврале 2017 года убил транссексуала на улице Бабушкина, приговорен к 11 годам колонии особого режима. Свою вину он признал частично.

Как сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, приговор огласил Невский районный суд. Предварительно было установлено, что 6 февраля Русальчук, заранее договорившись об этом в соцсети, пришел в квартиру дома 31 по ул. Бабушкина. В квартире проживал транссексуал, который рекламировал свои услуги в Интернете. Русальчук нанес ему 7 ножевых ранений и похитил имущество на общую сумму 3871 рубль 60 копеек.

При этом обвиняемый утверждал, что не испытывал неприязни к образу жизни потерпевшего и тот первым схватился за колюще-режущие предметы.

Ранее «Фонтанка» писала, что Русальчука задержали в гостинице поселка Беломорье в Карелии. У него уже было несколько судимостей за кражи и разбой, по профессии он патологоанатом.