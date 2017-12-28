МИД РФ: В России задержали норвежского шпиона

Задержанный в России по подозрению в шпионаже гражданин Норвегии был сотрудником спецслужб.

Как пишет 28 декабря «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Действительно, 5 декабря в Москве при проведении шпионской операции задержан представитель норвежских спецслужб, подданный Норвегии господин Берг. Он находится в России по туристической визе. Шестого декабря в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК «Шпионаж», — цитирует агентство слова Захаровой.

Она подчеркнула, что этот инцидент никак не повлияет на отношения между Россией и Норвегией: «Такое случается, это неприятно, соответственно, и законодательством нашей страны предусмотрены адекватные меры в данном случае», – заключила представитель МИД РФ.