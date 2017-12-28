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28.12.2017 16:38

Арестованный экс-замдиректора ФСИН не признал себя долларовым миллионером

Два месяца заключения не сделали сговорчивее бывшего замдиректора ФСИН Николая Баринова. Присвоенный следствием статус мультимиллионера арестант гордо отрицает и предпочитает обживать Кресты-2, которые и привели его к незавидному положению.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 декабря, Николая Баринова доставили на продление меры пресечения в Смольнинский районный суд. Ему предъявлено обвинение в получении взятки лицом, занимающим государственную должность РФ. Размер — 110 млн рублей, мотив — покровительство генсубподрядчику строительства Крестов-2, компании «Петроинвест».

Баринов просил суд изменить меру на домашний арест. Это очевидное желание. На носу главный семейный праздник года, а в январе Николаю Ивановичу еще 60-летний юбилей отмечать.

Экс-замдиректора ФСИН вину не признает, уточняет пресс-служба судов. По версии следствия, взятка ему передавалась с 2007-го по 2012 год.

Интересы Николая Баринова представляют три адвоката. Ранее от него поступали жалобы на отсутствие холодильника и телевизора в камере. В настоящее время он содержится в тюремной больнице Гааза, и бытовые неудобства сменились, по утверждению обвиняемого, отсутствием надлежащей медицинской помощи. 

После выписки из Гааза Баринова определят в Кресты-2, куда он периодически, служа во ФСИН, приезжал с проверками на правах куратора строительства. Практическим путем Николай Иванович сможет оценить качество работ. Арест Баринову продлили до 31 марта 2018 года.

Предполагаемый взяткодатель, глава «Петроинвеста» Руслан Хамхоков, тоже находится в изоляции. Его судьба немного печальнее. Хамхокову вменяется выплата 350 млн рублей в виде взяток, он признает вину и заключил сделку со следствием, которое на последнем заседании проявило благородство и попросило отпустить Хамхокова из-под ареста. Сговорчивость не спасла бизнесмена, он оставлен в Крестах-2.


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