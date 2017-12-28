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28.12.2017 16:27

Кампус СПбГУ построят на территории Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) представил шесть вариантов размещения единого университетского городка СПбГУ на территории Петербурга. Ранее Ленобласть предлагала учебному заведению переезжать в Гатчину. 

О результатах профильного совещания в Смольном 28 декабря сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина. Представители комитетов и самого вуза пришли к общему мнению, что кампус должен быть размещен в Петербурге. КГА предложил в качестве вариантов три участка в Пушкинском районе, один в Кронштадте, территорию бывшего аэродрома «Горская» и территорию, ограниченную Финским заливом, КАД и Приморским шоссе. Комитет имущественных отношений должен подготовить предложения по земельным участкам, находящимся в собственности Российской Федерации, а КГА — оценить их с точки зрения транспортной доступности и инженерного обеспечения.

В начале ноября Законодательное собрание Петербурга обратилось к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой создать в Смольном межведомственную рабочую группу по определению территории, пригодной для создания единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета. 

По проекту концепции создания кампуса, он должен включать клинику на 1000 коек, многопрофильный спортивный комплекс, учебно-научные корпуса, общежития на 20 тыс. проживающих, конгресс-центр на 5 тыс. мест, около 10 тыс. парковочных мест. Стоимость переезда ранее оценивалась в 50 млрд рублей, длительность — в 10 лет. При этом место все еще не определено. Ранее предполагалось, что это может быть Курортный район, однако из-за сложности передачи земельного участка этот вариант отложили. На своих землях в Пушкинском районе построить единый кампус предложил племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы «Детскосельский». Также власти Ленобласти предлагали СПбГУ переехать в Гатчину.


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28.12.2017 17:29
Завершен итоговый этап проекта «Южная акватория» в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» завершила строительство пятого квартала в проекте комфорт-класса «Южная акватория». Компания получила разрешение на ввод отдельно стоящего жилого дома переменной этажности (8-25 этажей). Его общая площадь, включая места общего пользования, коммерческие помещения и подземный паркинг на 332 места, составила чуть более 99 000 кв. м.
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28.12.2017 16:03
Коллекция осень - зима 2018: брендовый ассортимент от Modoza
В холодное время года любая современная девушка мечтает об идеальной паре обуви, которая будет теплой, комфортной и, в то же время, органично дополнит образ. Интернет – магазин итальянской обуви Modoza поможет выполнить модные желания всех представительниц прекрасного пола
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