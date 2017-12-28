Произвольная планировка магазина могла стать причиной трещин в доме на Некрасова

Нарушения при перепланировке в помещении магазина могли привести к образованию трещин на фасаде дома №1 на улице Некрасова в Петербурге.

Как рассказали «Фонтанке» в администрации Центрального района Северной столицы 28 декабря, перепланировка в помещении на первом этаже, предназначенном для торговых объектов, проводилась в 2007 году. Выполненные работы не соответствовали утверждённому проекту, что в будущем могло привести к разрушению здания.

Сейчас площади на первом этаже занимает сетевой магазин «Яркий фотомаркет». Нашему изданию не удалось оперативно связаться с руководством фирмы.

Ранее Государственная жилищная инспекция выписала административный протокол управляющей компании ООО «ЖКС № 1 Центрального района», организацию обвинили в нарушении правил эксплуатации здания и обязали выполнить ремонт.

Сейчас в дореволюционном доме на Некрасова специалисты начали укреплять треснувшую стену. Ремонт планируется завершить до конца января 2018 года. Десять человек из небезопасных квартир переселили во временное жильё.