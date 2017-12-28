ЦИК грозит участникам президентских выборов непрезидентскими сроками

В случае обнаружения в подписных листах кандидатов в президенты России «мертвых душ» Центризбирком будет немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Как пишет РБК, об этом 28 декабря заявил замглавы ЦИК Николай Булаев. Он напомнил, что за подделку подписей избирателей нарушителям грозит до трех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 142 УК РФ). «Если мы обнаруживаем в подписных листах наличие людей, которые, к сожалению для их близких, умерли, давно на этом свете не живут, а продолжают числиться в списках неких подписантов у тех или иных кандидатов, то это будет абсолютным основанием для обращения в Следственный комитет и прокуратуру», — цитирует слова Булаева РИА Новости.

Замглавы ЦИК заверил, что проверять подписи будут «лучшие почерковеды страны», так что лучше «не рисковать ни своей судьбой, ни судьбой других людей». Председатель Центризбиркома Элла Памфилова добавила, что у нее есть сведения о предложениях кандидатам в президенты приобрести подписи. И порекомендовала воздержаться от нарушений закона.