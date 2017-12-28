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Фонтанка.fi
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28.12.2017 16:14

"Брусничное" как лотерея

Запрет движения автобусов вдоль Сайменского канала практически никак не контролируется, поэтому некоторые продолжают ездить через "Брусничное". И хоть число автобусов на этом КПП сократилось в разы, автомобилистам вряд ли стоит надеяться, что пробка в новогодние праздники будет меньше.
"Брусничное" как лотерея
Сергей Николаев, "Фонтанка.ру"

Несмотря на временный запрет Минтранса РФ о движении автобусов вдоль Сайменского канала, с 11 по 27 декабря через МАПП "Брусничное" пропущено 342 автобуса, из них 86 – на выезд из России, 256 – на въезд. Об этом сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказал "Фонтанке.fi" начальник КПП "Брусничное" подполковник Андрей Корсак, на "Брусничном" за последнюю неделю на выезд из РФ было оформлено 15 автобусов, из них половина – рейсовые. До 11 декабря этот показатель мог доходить до 200.

"Если таможня принимает решение оформить, то мы тут же оформляем. В РФ по линии пограничников вопрос не оговорен, – прокомментировал Корсак. - По наблюдениям, определённое движение на въезд в РФ имеется, но оно уменьшилось в три раза. Это те автобусы, которые едут на свой стах и риск – пока знаков на въезд в РФ об ограничении нет".

"Мы не препятствуем пересечению автобусов", – заявил, в свою очередь, заместитель начальника таможенных процедур и таможенного контроля Выборгской таможни Александр Древинг.

Как заявили пограничники, если Минтранс потребует данные о перевозчиках, которые пересекли границу в МАПП "Брусничное", таковые будут предоставлены. В Минтрансе на вопрос о санкциях нарушителям не ответили, упомянув лишь, что "комплекс мероприятий, связанных непосредственно с организацией временного ограничения движения автобусов на технологической дороге, проводит подведомственное Росавтодору ФКУ "Северо-Запад". Сейчас дорожные знаки уже установлены – в направлении к Финляндии. На вопрос "Фонтанки.fi" о контроле за движением автобусов в ФКУ напомнили, что "функции надзора в сфере безопасности дорожного движения находятся в ведении ГИБДД". ГИБДД не дежурит на дороге вдоль Сайменского канала каждый день – в Выборгском районе недостаточно нарядов. С 11 декабря с точки зрения контроля практически ничего не изменилось. Сотрудников ДПС, которые направляли автобусы в объезд, там видели как минимум один раз – в субботу, 16 декабря. Тем не менее в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти коротко заявили, что "наряд ДПС будет работать в данной зоне". При этом отметили, что приоритет по-прежнему отдаётся выездам на ДТП.

Опрос нерегулярных перевозчиков показал, что зачастую водители выбирают пункт пропуска практически интуитивно. "Это как лотерея", – говорят они. Ориентируются на сообщения коллег об очередях и на погоду. Кто-то предпочитает более длинный, но более безопасный путь через "Торфяновку", а кто-то, несмотря на запрет, едет обратно через "Брусничное", потому что дорога Выборг – Светогорск славится авариями. Вот, например, как описал свой рейс один из водителей автобусов в минувшую пятницу: "Заезжал через Светогорск, подумал, что все испугались [пробки] в Светогорске и уехали в Торфы. Расчет оправдался. Проходил границу в гордом одиночестве. Возвращался через Бруснику. За мной поехала толпа автобусов. Настоялись они в Торфах".

Продолжение читайте на "Фонтанке.fi".


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https://modoza.ru/
28.12.2017 16:03
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«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
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