УФАС требует пустить ушедших перевозчиков обратно на автовокзал на Обводном

Региональное управление антимонопольной службы вынесло предупреждение «Пассажиравтотрансу», который ранее в одностороннем порядке расторг договоры с несколькими перевозчиками. До конца января им надо снова начать оказывать услуги на Обводном канале.

Как сообщает УФАС 28 декабря, «Пассажиравтотранс» в 2016 и 2017 годах уведомил об одностороннем расторжении договоров перевозчиков, которые отправляются и прибывают на автовокзал на Обводном канале. При этом предприятие подчеркивало, что, если договор не будет заключен по новой форме, компании не смогут воспользоваться услугами автовокзала. С несколькими перевозчиками это действительно случилось в августе.

По мнению УФАС, здесь есть признаки навязывания монополистом невыгодных условий договора. В связи с этим ведомство предупредило «Пассажиравтотранс» о необходимости до 31 января 2018 года возобновить оказание услуг перевозчикам на условиях ранее действующих договоров. В предприятии сообщили, что пока никакого предупреждения не получали, дальнейшие действия определят позже.

«Фонтанка» ранее писала о коллизии вокруг автовокзала, оператором которого является «Пассажиравтотранс». В январе предприятие изменило схему оплаты услуг для перевозчиков, а в июле переписало тарифную сетку: за допуск автобусов в «чистую» зону вокзала установили цену в 1100 рублей с рейса и 15 рублей с пассажира. К середине сентября от договоров отказались 11 перевозчиков из порядка сотни, часть из них стали организовывать посадку/высадку в окрестностях автовокзала и у станции метро «Обводный канал».