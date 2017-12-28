Взрывчатку на «Старой деревне» не нашли

Больше часа ушло у специалистов на осмотр подозрительного предмета, парализовавшего работу станции фиолетовой ветки петербургской подземки 28 декабря.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, ничего опасного для пассажиров на станции не обнаружили. Проверка заняла около 80 минут, и с 15.44 «Старая деревня» возобновила работу. Людям разрешили заходить на станцию, а поездам – останавливаться на платформе.

Напомним, это уже пятая станция метрополитена, которую в четверг закрывают из-за потенциально опасных находок. Ранее проверяли «Технологический институт-1», «Балтийскую», «Проспект Просвещения», «Ладожскую» и переход между «Сенной» и «Спасской». В среднем осмотр занимает около часа.