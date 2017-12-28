Албин: Смольный направил в Минстрой поправки к 214-му закону о долевом строительстве

Городское правительство направило в Минстрой подготовленные в Смольном поправки к закону о долевом строительстве (214-ФЗ), рассказал 28 декабря «Фонтанке» вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Напомним, 1 июля 2018 года в силу вступают серьезнейшие изменения в закон, которые заставят застройщиков ввести в работу целый ряд новшеств. Это требования к опыту работы фирмы, запрет одновременно возводить многоквартирные дома по нескольким разрешениям на строительство, требования к размеру собственных средств (не менее 10% от планируемой стоимости объекта), необходимость пользоваться единственным банковским счетом (открытым в уполномоченном банке), банковский контроль расходов и многое другое. Большинство нововведений в 214-ФЗ распространяется на компании, которые получат разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

«Мы направили свои предложения в Минстрой, по поводу совершенствования этого закона. Более того, просчитываем возможные риски в результате его вступления в силу. Считаем, что, конечно, механизм получается несовершенный, – заявил Албин. – Мало чем отличается природа денег дольщиков и денег вкладчиков, например. Но как жестко регулируется законодателями наша платежно-расчетная система, наши банковские вклады. И только сейчас проблема обманутых дольщиков вынудила и эту сторону бизнеса отрегулировать. Но есть риски, связанные с тем, что средние компании не выживут. Банковский процент остается высоким и, в конечном счете, ляжет грузом на плечи покупателей. Все эти риски мы изложили в наших аргументах в адрес Минстроя. Если Минстрой нас поддержит, пойдем по линии законодательных инициатив. Если нет, тогда не исключено, что будем обращаться и в средства массовой информации».