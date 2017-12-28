X5 Retail выдаст охранникам металлоискатели и начнет опечатывать сумки

X5 Retail Group, которой принадлежит торговая сеть «Перекресток», намерена ужесточить правила безопасности после взрыва в петербургском магазине. Компания избавится от камер хранения и выдаст охранникам ручные металлоискатели.

О разработанных мерах «Фонтанке» 28 декабря рассказал глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев. Ранее ведомство провело совещание со службой безопасности X5 Retail Group. По словам Качаева, первый шаг — убрать камеры хранения. Покупателям позволят проходить с сумками, но их будут опечатывать. Кроме того, охране выдадут ручные металллодетекторы. Третье — оповещение по громкой связи о необходимости обращать внимание на бесхозные пакеты, а также расклейка наглядной агитации.

Письма с данными рекомендациями направлены и другим ретейлерам. В них, в частности, говорится, что камеры хранения надо либо убрать, либо отодвинуть подальше от торговых залов. «Обязать мы не можем, но выдаем рекомендации, – рассказал Качаев. – Конечно, это чревато дополнителньыми затратами, но безопасность важнее».

Ранее стало известно, что в торговых сетях «Перекресток» и «Лэнд» демонтируют камеры хранения.