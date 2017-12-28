В Колпино полыхает ангар

Пять пожарных расчётов тушат производственное здание в промышленной зоне Колпинского района Петербурга днём 28 декабря.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 13.25 пожарных вызвали на Финляндскую улицу. Очаг возгорания обнаружили на стороне производств. Там загорелся ангар из металлопрофиля размером 20 на 50 метров. Пламя охватило всю площадь здания. Читатели отметили, что клубы дыма видно издалека, а неподалеку находится автозаправка.

«Сведения о пострадавших не поступали», – уточнили в МЧС. На месте работают 23 человека и 5 расчетов.