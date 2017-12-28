Археологи: шведы поспешно сбежали с Ладоги, побросав ценности

Петербургские археологи из Института истории материальной культуры РАН впервые обнаружили на территории Староладожской крепости постройки и предметы, относящиеся к Смутному времени. Находки позволяют говорить о том, что шведы срочно покидали свои жилища, побросав ценные вещи.

«Впервые найдены постройки, относящиеся к периоду пребывания здесь шведов в начале XVII века, – рассказывает руководитель Староладожской экспедиции директор ИИМК Владимир Лапшин. – В частности, найдены каменные основания построек, многочисленные находки в которых свидетельствуют о поспешном бегстве шведов из Ладоги. На мысль о поспешном бегстве наводит обилие монет, оружия».

В полевом сезоне 2017 года ученые исследовали Тайничную башню и юго-восточное прясло (участок крепостной стены между двумя башнями. — Прим. ред.) Староладожской крепости. Предыдущие раскопки в этих краях были направлены на эпоху викингов — VIII – X века. Но оказалось, что и более поздние времена могут преподносить сюрпризы. В следующем году исследования продолжатся, сейчас раскопки законсервированы.

В ИИМК поясняют, что основанная в Х веке крепость не подвергалась прямым набегам в XVI веке. Однако на ладожских берегах обретались наемники, действовавшие в шведских интересах. Царь Михаил Федорович Романов предъявил претензии по этому поводу французскому королю Людовику XIII при установлении дипломатических отношений в 1614 – 1615 годах. Шведы окончательно ушли с Ладоги в 1617 году, после подписания Столбовского мира.