Навальный: Прокуратура требует заново разобраться с «зелёночным нападением»

Прокуратура Москвы в очередной раз проверила решение о паузе в расследовании нападения на Алексея Навального. Расследование наказано возобновить, но сменить подследственность опять не вышло.

Как сообщает 28 декабря Навальный в своем телеграм-канале, надзорный орган признал незаконным и отменил решение дознавателя о приостановке расследования дела о нападении на оппозиционера с зеленкой. В опубликованном ответе сказано, что паузу в дознании сделали 24 ноября, сославшись на УПК: лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

В неизвестном, плеснувшем ему в лицо зеленкой, Навальный узнал члена «патриотического движения» SERB Александра Петрунько. Еще двоих активистов движения, якобы причастных к инциденту, вычислили пользователи в Интернете. Навальный объясняет нежелание полиции смотреть в сторону SERB его связями с Центром «Э».

Прокуратура, судя по приведенному документу, согласилась, что расследование необходимо продолжить, но передавать его Следственному комитету, о чем также просил Навальный, не стала.

Напомним, само нападение произошло весной около офиса Фонда борьбы с коррупцией. Навальный писал, что в жидкости было едкое вещество и восстанавливать зрение ему пришлось несколько месяцев. После этого возбуждено уголовное дело по статье «Побои», но расследование буксует. Адвокат Навального считает, что следствие с мая не предпринимает никаких действий, а дознаватель саботирует расследование, пишет «Медиазона».