В Москве задержан Илья Яшин

Полиция задержала оппозиционного политика, главу совета муниципальных депутатов Красносельского округа Москвы Илью Яшина.

Об этом сам Яшин 28 декабря сообщил в Twitter. По его словам, задержание произошло прямо около дома. Яшина везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых сотрудников полиции. Отметим, 24 декабря политик собирался провести муниципальный праздник «День свободных выборов», однако полиция не позволила установить сцену. В результате в Лермонтовском сквере в Москве прошло собрание жителей. Возможно, именно с ним и связано задержание.