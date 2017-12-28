В Петербурге похитителю елей грозит два года тюрьмы

В Петербурге любителю бесплатных новогодних деревьев грозит лишение свободы на два года. Мужчина выкопал восемь елей.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе прокуратуры города 28 декабря, хвойные мужчина вывез из Песочинского лесничества, а потом распорядился ими по своему усмотрению.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело по статье «Незаконная вырубка лесных насаждений» и предъявили иск о взыскании стоимости выкопанных деревьев в размере 17 тысяч рублей.

Дело рассмотрит мировой судья 113-го судебного участка Петербурга. Лесному нарушителю грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.