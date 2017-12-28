Первая реакция на взрыв в Петербурге

Владимир Путин назвал инцидент в «Перекрестке» террористическим актом, ретейл счел камеры хранения главным злом, мировое сообщество ждет, кто возьмет ответственность.

Официально взрыв в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте по-прежнему квалифицируется как покушение на убийство более двух лиц, но утро 28 декабря началось с публичных заявлений президента России и чиновников о террористическом характере преступления. Ответственность за заложенное в камере хранения устройство никто пока не взял, в Петербурге ищут исполнителя-одиночку, а сеть «Перекресток» нашла способ укрепить безопасность посетителей.

Президент Путин на утренней встрече с военнослужащими-участниками операции в Сирии сказал: «Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта».

Фрагмент видеовыступления президента РФ

Это заявление информагентства распространили в 10 часов 30 минут. Оно разнится с официальной версией. Расследование ведет Следственный комитет, накануне руководитель ГСУ СК Петербурга Александр Клаус объявил прессе, что дело возбуждено по статье «Покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом».

Пресс-секретарь ГСУ СК Петербурга Сергей Капитонов на вопрос «Фонтанки» о возможной переквалификации ответил: «Обращайтесь в Москву, вся информация там».

Пресс-секретарь Следственного комитета России Светлана Петренко на звонок не ответила.

Замглавы администрации Петербурга Андрей Кибитов ответил в твиттере за ведомство Александра Бастрыкина: «Вчерашний взрыв квалифицирован как террористический акт. Губернатор поручил социальному блоку правительства СПб подготовить распоряжение о материальной помощи пострадавшим».

Получившим ранения посетителям и персоналу «Перекрестка» выплатят по 300 тысяч рублей из резервного фонда губернатора. По данным вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, пострадали 13 человек.

Вице-губернатор Игорь Албин тоже высказался вполне определенно: «Это очередной вызов, который прозвучал в отношении горожан, власти, правоохранительной системы. Нам всем надо быть бдительными, потому что мир борется с такой негативной силой, как международный терроризм. Особенно накануне праздников, когда у всех повышенное настроение и мы позволяем себе расслабиться».

Слова Владимира Путина потребовали уточнения у пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Журналисты спросили его, не считают ли в Кремле Петербург уязвимым для террористов городом. Известно, что бомбу к магазину беспрепятственно подвез пассажир маршрутки.

«Терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире. К сожалению, это явление, с которым нужно бороться не переставая, в борьбе с которым, конечно же, нужно объединять усилия всех стран мира», – ответил Песков. Он отметил, что теракт в Петербурге 27 декабря не считается Кремлем недоработкой спецслужб.

На взрыв в «Перекрестке» оперативно отреагировало мировое сообщество. Западная пресса подчеркивает, что пока никто не взял ответственность за инцидент, и напоминает, что по-прежнему «безответственным» остается теракт в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года.

Посольство США в России выпустило спецсообщение для своих граждан, которым рекомендовано избегать района взрыва для собственной безопасности и следить за новостями.

Сетевой бизнес, кажется, тоже особо не анализировал ситуацию. Источником зла сочтены камеры хранения. «Перекресток» подошел к реализации идей безопасности радикально: демонтировал стеллажи с ячейками. Охрана предлагает покупателям альтернативную услугу – наклеить на пакет или сумку ярлык «Досмотрено».

Другие сети тоже бичуют камеры. Доступ к ним невозможен в «Ленте», «О'Кее», «Лэнде».

По неофициальным данным, сетевики ждут массовых проверок прокуратуры Петербурга. Пресс-секретарь ведомства Юлиана Алексеева на запрос «Фонтанки» не ответила.

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Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»