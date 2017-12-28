«Старая Деревня» закрыта на проверку

Из-за возможной опасности на станцию 5-й линии петербургской подземки временно не пускают пассажиров днем 28 декабря.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, причиной сбоя в работе стал бесхозный предмет, который заметили на «Старой Деревне». В 14:27 двери вестибюля закрыли на вход и выход, а к подозрительной находке вызвали специалистов.

Напомним, это уже пятая станция метрополитена, которую в четверг закрывают из-за потенциально опасных находок. Ранее проверяли «Технологический институт – 1», «Балтийскую», «Проспект Просвещения», «Ладожскую» и переход между «Сенной» и «Спасской».