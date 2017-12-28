Албин: В 2017-м в Петербурге построили 3,5 млн кв. м жилья

В Петербурге в 2017 году поставлен очередной рекорд по вводу жилья, сообщил 28 декабря «Фонтанке» вице-губернатор Игорь Албин.

По его словам, уже есть оперативные данные по году: в городе введено 3,5 млн кв. м. Это на 300 тыс. кв. м. больше, чем в 2016-м.

Кроме того, он напомнил, что комитет по строительству показал хорошие результаты по обманутым дольщикам. «Нам удалось в 2017 году переломить тенденцию по обманутым дольщикам в городе. 33 объектов введено, 10 тысяч квартир, более 540 тыс. кв. м. общей жилой площади», – рассказал Албин.