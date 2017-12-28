Вслед за Петербургом от камер хранения избавляются в Новгороде

В новгородских магазинах сети «Лента» камеры хранения заклеили скотчем.

Об этом 28 декабря сообщает «Новгород.ру». Издание подчеркивает, что магазины усилили бдительность после теракта, который произошел 27 декабря в Петербурге в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Как сообщала ранее «Фонтанка», в самих «Перекрестках» камеры хранения демонтируют. Правда, в результате сумки большинства покупателей не проверяет никто. Камеры хранения также не работают и в некоторых других петербургских магазинах — например, в «Лэнде» на Владимирском проспекте.

Справка:

Взрыв в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте прогремел вечером 27 декабря. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство, начинённое гайками. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Ранения получили 13 человек, шестеро из них до сих пор остаются в больницах.

Следственный комитет изначально не признал инцидент терактом, произошедшее квалифицировали как покушение на убийство. Однако в расследовании принимает участие Национальный антитеррористический комитет. Утром 28 декабря Владимир Путин назвал взрыв террористическим актом. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин связал подрыв «Перекрестка» с международным терроризмом.