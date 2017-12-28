«Фонтанка» снова победила в конкурсе публикаций о благоустройстве

Городской штаб благоустройства назвал победителей журналистского конкурса. В номинации «Лучшая интернет-публикация» наградили «Фонтанку».

В награждении 28 декабря участвовали вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко и председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский. В номинации «Лучшая интернет-публикация» приз достался «Фонтанке». В Комблаге уточнили, что оценивали не конкретную статью, а серию материалов.

Список других победителей выглядит следующим образом:

«Лучшая радиопередача» – авторы и ведущие утреннего шоу «Разворот на Петербург» на радио «Эхо Петербурга» Валерий Нечай и Татьяна Троянская.

«Лучший телесюжет» – корреспондент «Вести – Санкт-Петербург» ГТРК «Санкт-Петербург» Анастасия Ларионова.

«Лучшая публикация в печатных СМИ (серия публикаций) по теме благоустройства» – редактор расследований газеты «Деловой Петербург» Ирина Панкратова.

«Город начинается с тебя. Лучший репортаж, направленный на формирование бережного отношения к окружающей среде» – редактор отдела новостей газеты «Петербургский дневник» Ирина Тищенко.

«Лучший репортаж о людях и организациях, участвующих в благоустройстве города» - заместитель гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Юрий Зинчук.

«Лучшее освещение темы благоустройства в социальных сетях» – коллектив регионального отделения Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге.

Кроме того, спецпризом за неравнодушное отношение к любимому городу и активную гражданскую позицию наградили творческий коллектив Центра детского (юношеского) технического творчества Московского района

Конкурс на лучшее освещение темы благоустройства в Петербурге проводился в 18-й раз. Ранее «Фонтанка» неоднократно получала награды, как в середине нулевых, так и с наступлением нового десятилетия.