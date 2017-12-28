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28.12.2017 14:12

«Фонтанка» снова победила в конкурсе публикаций о благоустройстве

Городской штаб благоустройства назвал победителей журналистского конкурса. В номинации «Лучшая интернет-публикация» наградили «Фонтанку». 

В награждении 28 декабря участвовали вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко и председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский. В номинации «Лучшая интернет-публикация» приз достался «Фонтанке». В Комблаге уточнили, что оценивали не конкретную статью, а серию материалов. 

Список других победителей выглядит следующим образом:

«Лучшая радиопередача» – авторы и ведущие утреннего шоу «Разворот на Петербург» на радио «Эхо Петербурга» Валерий Нечай и Татьяна Троянская.

«Лучший телесюжет» – корреспондент «Вести – Санкт-Петербург» ГТРК «Санкт-Петербург» Анастасия Ларионова.

«Лучшая публикация в печатных СМИ (серия публикаций) по теме благоустройства» – редактор расследований газеты «Деловой Петербург» Ирина Панкратова.

«Город начинается с тебя. Лучший репортаж, направленный на формирование бережного отношения к окружающей среде» – редактор отдела новостей газеты «Петербургский дневник» Ирина Тищенко.

«Лучший репортаж о людях и организациях, участвующих в благоустройстве города» -  заместитель гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Юрий Зинчук.

«Лучшее освещение темы благоустройства в социальных сетях» – коллектив регионального отделения Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге.

Кроме того, спецпризом за неравнодушное отношение к любимому городу и активную гражданскую позицию наградили творческий коллектив Центра детского (юношеского) технического творчества Московского района

Конкурс на лучшее освещение темы благоустройства в Петербурге проводился в 18-й раз. Ранее «Фонтанка» неоднократно получала награды, как в середине нулевых, так и с наступлением нового десятилетия


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28.12.2017 11:57
Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
27.12.2017 16:14
«ЮИТ Сервис» подарил детям «светящийся» праздник
Компания «ЮИТ Сервис» в преддверии любимого детьми праздника Нового года, по просьбе дошкольного образовательного учреждения ГБОУ Лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга (располагающегося на улице Мира, 38), украсила территорию детского сада уличными гирляндами, елочными шарами и светящимися фигурами новогодних персонажей
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