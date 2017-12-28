«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»

25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.

Комплекс состоит из двух корпусов переменной этажности от 11 до 16 этажей, рассчитанных на 1 510 квартир – от студий до трехкомнатных. Для автомобилей предусмотрены открытые стоянки и наземные многоуровневые паркинги на 494 машиноместа. Общая реализуемая площадь ЖК «Ландыши» составляет 92 тыс. кв. м.

Дома возведены по кирпично-монолитной технологии с применением энергоэффективных наружных стен. Штукатурный «мокрый» фасад, выкрашенный в яркие цвета, выделяет комплекс на фоне окружающей застройки.

В жилом комплексе «Ландыши» для жителей будут созданы все условия для комфортной жизни. На первых этажах расположатся коммерческие помещения, предназначенные для магазинов, салонов красоты, аптек и других объектов инфраструктуры. В ближайшем окружении расположены детские сады, школы, медицинские учреждения, крупный торгово-развлекательный комплекс «Европолис», автоцентры и спортивные учреждения.

ЖК «Ландыши» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство 78-004-0164-2015 от 08.06.2015 г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/landyshi/

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