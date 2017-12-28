Комитет по инвестициям: Во все стратегические проекты в Петербурге вложат триллион рублей

По всем стратегическим проектам, которые сейчас реализуются в Петербурге, прогнозные инвестиции достигают одного триллиона рублей, сообщила 28 декабря на последнем в уходящем году совете по инвестициям глава профильного комитета Смольного Ирина Бабюк.

По ее словам, в 2017 году стратегическими проектами признаны 32 инициативы на общую сумму 532,3 млрд рублей. Для сравнения: с 2005 по 2013 год таковыми стали 28 проектов, напомнила Бабюк.

Десять проектов уже завершены, по ним освоено 366 млрд рублей. В завершение совета, состоявшегося в Смольном, губернатор Георгий Полтавченко заявил: «Комитет по инвестициям — лицо города. Но есть и другие части тела». И выразил пожелание в следующем году увидеть столь же впечатляющие результаты и у других ведомств.