Ответственность за взрыв взяли ячейки

После взрыва в «Перекрестке» в магазинах Петербурга начали демонтировать камеры хранения. В торговый зал пускают беспрепятственно, но клиенты сами требуют проверок.

28 декабря ретейлеры сначала начали опечатывать камеры хранения в своих магазинах, а уже потом получили от Смольного рекомендации «убрать или отодвинуть» от торговых залов ячейки для сумок. Отдельные бесстрашные камеры решили оставить – с тем чтобы проверять содержимое каждый час. Мысль о том, что битвой с железными ящиками терроризм не остановишь, не пришла в голову почти никому.

«Видишь магазин «Перекресток»? Вот вчера в таком же был взрыв, только на Кондратьевском», – говорит бабушка внучке у входа в торговый комплекс «Пик» на Сенной.

Происшествие, которое пока только президент Путин назвал терактом, не вызвало у петербуржцев отторжения к предновогоднему шопингу. Несмотря на будний день, в торговом центре довольно оживленный трафик. На пороге «Перекрестка», расположенного в цокольном этаже, скапливается пробка. Покупатели замирают у входа — камеры хранения нет. На вопрос, куда делись, два охранника разводят руками: «Их теперь нет, проходите так».

– Вы не будете проверять, что у меня с собой?

– Ну у вас же нету ничего такого.

– А если у кого есть?

– Давайте я дам наклейку.

Покупатели сами просят проверить сумки. Их отводят в сторону, для проформы заглядывают в пакеты и выдают символизирующие досмотр стикеры, судя по виду, это те же бонусные наклейки, которые выдают на кассе для последующего обмена на подарки.

Еще сотрудница безопасности крутится у ящиков серого цвета со словами: «Убирайте их быстрей». Это и есть демонтированные камеры хранения, на которые сверху навалены продуктовые корзинки. На вопрос, зачем их сняли, женщина поднимет брови: «Вы что? Не знаете, что вчера было?» Ее коллега менее склонен удовлетворять любопытство. Заметив, что корреспондент «Фонтанки» снимает происходящее на видео, он начинает ответную фотосъемку, пригрозив отправить «портфолио» в полицию с пометкой «подозрительный».

В «Перекрестке» в Перинных рядах камер хранения уже нет. У входа стоит один охранник. Людей с пакетами не останавливает. Покупатели подходят к нему сами. «Камер нет, проходите», – машет он рукой.

В пресс-службе X5 Retail Group (владеет «Перекрестком», «Пятерочкой» и «Каруселью») сообщили, что камеры демонтируют в рамках проверки правоохранительных органов. Кто именно ее проводит, в компании не уточнили, но обещали после инспекции вернуть все на место. Ранее СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре сообщали о планах ведомства «проверить каждый сетевой продуктовый магазин в городе». На вопрос «Фонтанки», что именно намерены проверять, пресс-секретарь прокуратуры Петербурга Юлиана Алексеева ответила: «Не могу говорить, нахожусь на съемках фильма. Пишите, что мы отказываемся от комментариев».

Беседу с представителями X5 Retail Group провели 28 декабря в Смольном. Глава комитета по развитию потребительского рынка Эльгиз Качаев сообщил, что сеть обещала избавиться от камер хранения, выдать охранникам ручные металлоискатели и опечатывать сумки входящих в торговый зал. Прочим сетям также посоветовали убрать ячейки подальше от торговых залов. «Обязать мы не можем, но выдаем рекомендации, – рассказал Эльгиз Качаев. – Конечно, это чревато дополнительными затратами, но безопасность важнее».

Еще до чиновничьих советов ретейлеры начали опечатывать камеры хранения. В магазине «Лэнд» во "Владимирском пассаже" висит объявление, что камеры хранения не работают «по техническим причинам». Перед кассами дежурит один охранник. Говорит, что камеры хранения закрыли и в остальных восьми магазинах «Лэнд».

"Окей" в Гатчине. Камеры хранения убрали Фото: Читатель "Фонтанки"

Читатели «Фонтанки» обнаружили закрытые и демонтированные камеры хранения в магазинах «О`Кей». Администрация предупреждает, что ячейки не будут работать до 8 января. «Лента» сослалась на «технические причины». Кое-где камеры заклеены скотчем. В пресс-службе подчеркивают, что это собственная мера «усиления безопасности», которая применяется в магазинах сети по всей стране. Также «введен дополнительный контроль», но, в чем именно он выражается, не пояснили.

В «Дикси» сообщили, что «перешли на усиленный режим охраны и антитеррористической защищенности» — будут ежечасно проверять содержимое ячеек хранения.

Взрывной волной накрыло не всех. В сети магазинов у дома «Реалъ» камеры хранения работают в обычном режиме, рассказал «Фонтанке» генеральный директор Игорь Янковский. «Такая же ситуация в магазинах «Семья» и «Семишагофф», – сказал он.

В сети «Максидом» не только не получали рекомендаций ни от Смольного, ни от правоохранительных органов, но и сами не видят смысла отказываться от камер хранения. «В любом ТЦ много укромных уголков, куда можно положить тикающее устройство: под прилавок, на полку, под новогоднюю ёлку в отделе подарков», – говорит член совета директоров Мария Евневич, напоминая, что без согласия покупателей досматривать личные вещи, которые находятся в руках или в ячейках, охрана магазина не может по закону.

«Мы законопослушная компания. Если скажут, что во всех магазинах, ТЦ, школах, рынках, автобусах и маршрутках теперь контроль безопасности, как в аэропорту, мы подчинимся. Хотя не уверены, что это поможет».

В пресс-службе торговых центров «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» порталу 47news сообщили, что сами проконсультировались с правоохранительными органами, но никаких специальных рекомендаций не получили. Тем не менее сотрудников попросили обращать более пристальное внимание на оставленные без присмотра вещи.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»