Setl City сдала дома 10-й очереди ЖК «Лондон» в Кудрово

Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10/1, 10/2, 10/3 в квартале «Лондон» микрорайона комфорт-класса «Семь столиц» в Кудрово. Дома состоят из нескольких секций высотой от 12 до 25 этажей. Общая жилая площадь новых корпусов – более 58,7 тыс. кв. м.

В домах 10/1-10/3 спроектированы квартиры от студий до двухкомнатных, в том числе евроквартиры с большими кухнями-гостиными. Во дворах оборудованы две детские площадки с безопасным покрытием и спортивная площадка с тренажерами для взрослых.

В границах 10-й очереди жилого комплекса Setl City спроектировала детский сад на 160 малышей – отдельно стоящее трехэтажное здание с пищеблоком, медпунктом, физкультурным залом и залом для музыкальных занятий. Проектная документация, подготовленная застройщиком, уже получила положительное заключение государственной экспертизы.

Напомним, что строительство проекта «Лондон» близко к завершению. В августе компания Setl City ввела в эксплуатацию дом 13/1. Дома 14 и 15-й очереди планируются к сдаче в ближайшее время с опережением сроков. После этого в микрорайоне будет окончательно сформирован благоустроенный, удобный для жизни квартал со всей необходимой инфраструктурой, включая пешеходные бульвары, центральную пешеходную площадь Европы с фонтаном и велодорожки по всему периметру ЖК.

Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

ЖК «Лондон» - застройщик , разрешение на строительство , проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»