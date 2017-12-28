В экономику Петербурга за 9 месяцев инвестировали 384 миллиарда рублей

В экономику Петербурга в 2017 году поступило 240 миллиардов внебюджетных рублей. Это 4,5% всех средств частных инвесторов, вложенных в российскую экономику за этот год. Об этом 28 декабря рассказала в Смольном глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Всего за первые 9 месяцев текущего года в городскую экономику инвестировано 384,6 миллиарда рублей, сообщил на совете губернатор Георгий Полтавченко. Это на 96 миллиардов больше, чем в прошлом году (289 млрд). В сопоставимых ценах прирост составил 24,5%.

Иностранные вложения также показали рост на 9,2%. Петербург в текущем году привлёк 3,325 миллиарда долларов частных иностранных средств. По словам Полтавченко, в этом году иностранцы вложили 2,7 млрд рублей в основной капитал петербургских компаний (в 2016-м лишь1,06 млрд).