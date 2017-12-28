«Роскосмос»: Никто не перепутал космодромы при запуске «Метеора-М»

Роскосмос не подтвердил слова вице-премьера Дмитрия Рогозина о том, что настройки ракеты-носителя «Союз-2.1б» были установлены под космодром «Байконур». Инженеры знали, откуда она полетит, но азимут рассчитать было невозможно.

«Полетное задание прошло проверку именно для космодрома «Восточный», что и было проверено специалистами в соответствии с существующими методиками», — цитирует госкорпорацию РБК со ссылкой на «Интерфакс» 28 декабря. В качестве причины аварии Роскосмос назвал сочетание нескольких параметров, а также невозможность выявить азимуты с помощью существующих математических моделей.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что авария спутника «Метеор-М» произошла из-за настройки ракеты-носителя, взлетевшей с космодрома «Восточный», на запуск с другого космодрома. По словам вице-премьера, «настройки действительно были под «Байконур»: не посчитали азимут».