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28.12.2017 13:43

«Роскосмос»: Никто не перепутал космодромы при запуске «Метеора-М»

Роскосмос не подтвердил слова вице-премьера Дмитрия Рогозина о том, что настройки ракеты-носителя «Союз-2.1б» были установлены под космодром «Байконур». Инженеры знали, откуда она полетит, но азимут рассчитать было невозможно. 

«Полетное задание прошло проверку именно для космодрома «Восточный», что и было проверено специалистами в соответствии с существующими методиками», — цитирует госкорпорацию РБК со ссылкой на «Интерфакс» 28 декабря. В качестве причины аварии Роскосмос назвал сочетание нескольких параметров, а также невозможность выявить азимуты с помощью существующих математических моделей. 

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что авария спутника «Метеор-М» произошла из-за настройки ракеты-носителя, взлетевшей с космодрома «Восточный», на запуск с другого космодрома. По словам вице-премьера, «настройки действительно были под «Байконур»: не посчитали азимут».

Справка:

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была вывести на орбиту 19 спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М», но из-за нештатной работы разгонного блока «Фрегат» второй в истории пуск «Союза-2.1б» с «Восточного» оказался неудачным.

В СМИ сообщали, что причиной аварии стало то, что разгонный блок сошел с намеченной орбиты из-за неправильного ориентирования. Отделившись от ракеты-носителя, «Фрегат» вместо разгона затормозил.


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