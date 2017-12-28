«Роскосмос»: Никто не перепутал космодромы при запуске «Метеора-М»
Роскосмос не подтвердил слова вице-премьера Дмитрия Рогозина о том, что настройки ракеты-носителя «Союз-2.1б» были установлены под космодром «Байконур». Инженеры знали, откуда она полетит, но азимут рассчитать было невозможно.
«Полетное задание прошло проверку именно для космодрома «Восточный», что и было проверено специалистами в соответствии с существующими методиками», — цитирует госкорпорацию РБК со ссылкой на «Интерфакс» 28 декабря. В качестве причины аварии Роскосмос назвал сочетание нескольких параметров, а также невозможность выявить азимуты с помощью существующих математических моделей.
Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что авария спутника «Метеор-М» произошла из-за настройки ракеты-носителя, взлетевшей с космодрома «Восточный», на запуск с другого космодрома. По словам вице-премьера, «настройки действительно были под «Байконур»: не посчитали азимут».
Справка:
Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была вывести на орбиту 19 спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М», но из-за нештатной работы разгонного блока «Фрегат» второй в истории пуск «Союза-2.1б» с «Восточного» оказался неудачным.
В СМИ сообщали, что причиной аварии стало то, что разгонный блок сошел с намеченной орбиты из-за неправильного ориентирования. Отделившись от ракеты-носителя, «Фрегат» вместо разгона затормозил.