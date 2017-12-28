В «Перекрестке» демонтируют камеры хранения

Сеть «Перекресток» ярко и бескомпромиссно отреагировала на взрыв в супермаркете Калининского района. Камеры хранения демонтируются во всех магазинах, на сумки посетителей вешаются бирки «Досмотрено».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», днем 28 декабря в «Перекрестке» на Сенной площади персонал приготовил камеры хранения к вывозу. Стеллаж уложен на пол, магазин остался без ячеек.

Фото: Галина Бояркова

Добросовестные покупатели, привыкшие к шоппингу налегке, слегка растеряны. Вместо камер хранения их встречают три охранника. Периодически завязывается диалог примерно такого содержания:

- Скажите, куда девать сумки?

- Не знаем. Давайте наклеим вам бирку «Досмотрено».

Фактически сумки никто не проверяет. Посетители, пожав плечами, проходят в торговые залы. По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», ни один покупатель не был остановлен по инициативе охраны, в сумки и пакеты заглядывают только по просьбе их владельцев.

В Перинных рядах камеры хранения тоже убрали. Порядок блюдет один секьюрити, но без фанатизма. Какое-то время он вообще отсутствовал.

Персонал «Перекрестка» на Сенной пояснил корреспонденту, что камеры демонтируются во всех магазинах.

Бойкот камерам хранения объявили не только в сети «Перекресток». Супермаркет «Лэнд» на Владимирском проспекте тоже подключился к антитеррору. Камеры закрыты по «техническим причинам». Сеть «Лэнд» представлена девятью магазинами в Петербурге.