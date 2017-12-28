Михаил Жванецкий: «Страна поворачивается, она уже сделала круг»

Еще
20:22 28.12.2017
Пришлите свою новость!
20:13
Взрывчатку на «Проспекте Ветеранов» не нашли
19:50
Научно-промышленный центр на Благодатной отклонится от предельной высоты
19:40
Рогозин поспорил с «Роскосмосом» из-за неудачного запуска с «Восточного»
19:32
СМИ: С ангольским спутником установили связь
19:01
«Проспект Ветеранов» закрыт на проверку
18:53
ГАТИ: Дороги и крыши в Петербурге чистят хуже всего
18:49
Навальный обжаловал в Верховном суде отказ в допуске к выборам
18:37
В Парголово согласовали строительство гостиницы на 1000 номеров
18:30
Инвестору отказали в застройке коттеджами 25 гектаров под Зеленогорском
18:27
В центре Петербурга «заминировали» кафе, бомбу не нашли
18:21
Обвиняемый в вооруженном нападении на школьный автобус в Петербурге арестован
18:05
«Спортивная» возобновила работу
18:00
На Сытнинской автомобилисты оккупировали кладбище первых строителей
17:44
Композитора Шаинского могут похоронить в России
17:40
СМИ: Под Екатеринбургом в жилом доме произошел взрыв газа
17:28
Глава «Аэрофлота» пообещал Путину перевозить болельщиков на ЧМ-2018 за 5 рублей
17:22
Вестибюль «Спортивной-1» закрыт для пассажиров
17:06
«Пушкинскую» признали безопасной для пассажиров
16:59
Албин: Банкротства «Питер-Констракшн» не избежать
16:52
Станция метро «Пушкинская» закрыта
16:51
Патологоанатому, убившему транссексуала, дали 11 лет колонии
16:49
МИД РФ: В России задержали норвежского шпиона
16:44
Полицейским с допуском к секретным сведениям объяснили, где отдыхать
16:38
Арестованный экс-замдиректора ФСИН не признал себя долларовым миллионером
16:27
Кампус СПбГУ построят на территории Петербурга
16:22
Правительство РФ: После целевого обучения придется отрабатывать три года
16:19
Произвольная планировка магазина могла стать причиной трещин в доме на Некрасова
16:15
В Петербурге аномальное дорожное движение: днем – 7 баллов
16:12
ЦИК грозит участникам президентских выборов непрезидентскими сроками
16:03
УФАС требует пустить ушедших перевозчиков обратно на автовокзал на Обводном
15:47
Взрывчатку на «Старой деревне» не нашли
15:20
Албин: Смольный направил в Минстрой поправки к 214-му закону о долевом строительстве
15:14
X5 Retail выдаст охранникам металлоискатели и начнет опечатывать сумки
15:11
В Колпино полыхает ангар
15:09
Археологи: шведы поспешно сбежали с Ладоги, побросав ценности
14:58
Навальный: Прокуратура требует заново разобраться с «зелёночным нападением»
14:50
В Москве задержан Илья Яшин
14:48
В Петербурге похитителю елей грозит два года тюрьмы
14:41
«Старая Деревня» закрыта на проверку
14:40
Хирурги впервые избавили пациента от аритмии через нестандартный доступ к сердцу
14:35
Албин: В 2017-м в Петербурге построили 3,5 млн кв. м жилья
14:26
Вслед за Петербургом от камер хранения избавляются в Новгороде
14:19
Минкультуры снимет фильм о Космодемьянской за 60 миллионов рублей
14:12
«Фонтанка» снова победила в конкурсе публикаций о благоустройстве
14:03
В Мурино угонщик протащил за машиной хозяйку и переехал ей руки
14:00
Комитет по инвестициям: Во все стратегические проекты в Петербурге вложат триллион рублей
13:56
Больше половины финнов хотят перепродать рождественские подарки
13:46
В экономику Петербурга за 9 месяцев инвестировали 384 миллиарда рублей
13:45
В торговых центрах «Мега» усилены меры безопасности после теракта в «Перекрестке»
13:43
«Роскосмос»: Никто не перепутал космодромы при запуске «Метеора-М»
13:35
«Ладожскую» вернули пассажирам
13:25
ГИБДД информирует о перекрытиях в новогоднюю ночь
13:20
В «Перекрестке» демонтируют камеры хранения
13:15
В Приморском районе задержали грабителя-геймера
13:11
Песков: Петербург не более опасен, чем другие города мира
13:03
Станция «Проспект Просвещения» открыта
12:57
Путин добавил «мигалку» администрации президента
12:38
В новогоднюю и рождественскую ночи будут работать не все станции метро
12:31
Главный пристав Петербурга уходит в отставку
12:24
На «Ладожскую» и «Проспект Просвещения» перестали пускать пассажиров
12:22
«Балтийскую» открыли для пассажиров
12:20
Путин наградил военных, отличившихся в Сирии
12:17
Петербуржец выпустил в приятеля пять пуль
12:14
«Ойкумена» приобрела участок возле Новоорловского лесопарка за 2,5 млрд рублей
11:58
Пассажиры «Принцессы Анастасии» два часа ждали, пока судно растолкает лед
11:53
«Эталон» построит жилой комплекс на Петровском острове
11:49
Снег обесточил 12 тысяч домов в Финляндии
11:44
Пострадавшим при теракте в Петербурге выплатят по 300 тысяч рублей
11:42
Станция метро «Балтийская» закрыта
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
28.12.2017 13:37

Михаил Жванецкий: «Страна поворачивается, она уже сделала круг»

Где лучше понимают шутки – в России или в Англии? Почему в Петербурге стало больше солнца, чем в Москве? Итоги года с «Фонтанкой» подводит сатирик Михаил Жванецкий.
Михаил Жванецкий: «Страна поворачивается, она уже сделала круг»
Михаил Жванецкий//Сергей Бертов/Интерпресс

Каждый год 31 декабря, а ещё за пару дней до праздника и всю неделю после него мы ходим к интересным людям, которые подведут итоги уходящего года и дадут прогноз на наступающий. И теперь мы опять задаём гостям «Фонтанки» одинаковые вопросы. Но ответы они дают очень разные. Открывает серию итоговых интервью 2017 года сатирик Михаил Жванецкий.

- Михаил Михайлович, какое событие 2017 года вы бы назвали самым значительным?

– Вспомнить бы их…

- Это уже ответ.

– Большинство, наверное, назовёт вам пресс-конференцию президента.

- Вы её смотрели?

– Я что-то слушал, потом пытался что-то прочесть. Мне же это нужно, потому что есть «Дежурный по стране», мне надо отвечать на вопросы, что-то говорить. Но сказать, что там были какие-то новости, какие-то объявления о сокращениях и увеличениях, о каком-нибудь росте рождаемости… Ничего же этого не произошло.

- Скажите, вам, сатирику, комфортнее было писать в советское время или сейчас лучше пишется?

– Мне было, конечно, комфортнее в советское время. Потому что было всё чётко, было ясно. А самое главное, я был моложе – и мне активно не нравилось всё. Поэтому, конечно, писать было гораздо комфортнее.

- А сейчас всё нравится?

– Сейчас? Сейчас… Сейчас – вот эта неподвижность, напоминающая небо над Москвой. Неподвижность власти такая, что вызывает желание стукнуть снизу палкой туда: что там у них происходит?

- Со «стуком снизу», как писал Станислов Ежи Лец, власть и сама неплохо справляется: всё время кажется, что вот он – низ, но снизу опять стучат.

– Точно-точно! И знаете, у меня такое ощущение, что от этого и погода такая всё время бесконечная. По крайней мере – в Москве. Вот Питер, вы знаете, стал гораздо более солнечным городом.

- Вы тоже заметили?

– Да-да-да! В сравнении с Москвой. Москва – она абсолютно тёмная. Небо – цвета земли, земля – цвета неба. Всё вместе напоминает слегка могилу. Ну, что тут делать? Садишься в самолёт, отлетаешь за пределы города, а летаю я много, – и уже голубое небо.

- Вся остальная страна вам нравится больше, чем Москва?

– Вся остальная страна как-то веселее. Она как-то живее. Но у меня работа существует, в Москве я могу встречаться с людьми, здесь приходят какие-то идеи на ум. Но два с половиной месяца в году я живу в Одессе. И вот там идёт жизнь! Там идёт жизнь, там есть друзья – такие же пожилые, как я. Кстати, вы заметили, что друзья пожилыми не бывают? Они бывают давними, но никогда не бывают старыми. И встречаешься с ними, попадаются женщины, поклонницы… И мы всё время говорим о том, о чём говорили и раньше – в молодости.

- Я помню времена, когда вам было над чем шутить. А сейчас наши политики, наша Дума с её законами перешутят любого юмориста. Они вам хоть что-то оставляют?

– Да какой там у них юмор… Нет – полная неподвижность. И это меня больше всего потрясает.

- У меня есть любимая ваша цитата: «Наши беды непереводимы». Было время, когда мне казалось, что этот ваш рассказ уходит в прошлое.

– Да, так казалось в 90-е годы.

- Но нет – опять и «беды непереводимы», и «не сыр, а сыворотка». Я читала ваши последние вещи, но мне кажется, что ваши рассказы 1980-х годов получили новую жизнь.

– Что значит – «кажется»?! Это «кажется» и публике, которая как раз им больше всего аплодирует: «Надо же, какой талант, как он это успевает подмечать?» Люди не понимают, что написал я это давным-давно. Читаю сейчас – абсолютно актуально. Страна поворачивается. Я стою неподвижно, а страна поворачивается – она уже сделала круг. И самым большим успехом на концертах пользуется моё заявление о том, что я не понимаю, каким образом в стране опять возобладали «антисоветские» настроения. Советского Союза нет, а «антисоветские» настроения процветают.

- Я правильно понимаю, что вы имеете в виду настроения «антисоветские» по духу, а не против СССР? Потому что к Советскому Союзу как раз отношение у людей всё больше ностальгическое. Особенно у тех, кто в нём не жил.

– Понимаете, казалось бы, жизнь – она всё лучше. Захожу в магазин – вроде всё есть. Промтоварный, продуктовый – я по-прежнему их так называю. Всё есть, очередей нет, казалось бы – мы должны быть довольны. Но вот поднимается какая-то такая сила… С одной стороны, она называется «патриотическая». С другой стороны, она называется «русская». С третьей стороны, какая-то она такая кондовая… Вот поднимается она – и от этого становится так тошно… Патриотизм – он же вообще не может быть профессией. Он должен с кем-то воевать, он должен кого-то ненавидеть, он не может никого любить. И все эти разговоры «мы любим нашу страну» кончаются тем, что «мы ненавидим весь мир».

- Дело Улюкаева, дело Серебренникова, митинги с арестами, законы об иностранных агентах, весь остальной ряд событий 2017 года – как вы на них-то реагировали? Здесь есть какая-то пища для сатирика?

– Я реагировал на всё это как на неразбериху. Но я не могу здесь быть точным в оценках. Вот каким образом возникло дело Улюкаева? Каким образом возникло дело Серебренникова? Вдруг это так и происходило, а вдруг их судят правильно? Ведь уверенности нет ни в чём.

- Зато есть уверенность, что нашим следующим президентом будет Путин.

– Да, вот в этом есть уверенность. Эта высокая предсказуемость выборов – это я и имею в виду, когда говорю о неподвижности. Да – утвердить статую на том же месте.

- Вы много выступаете за границей, из Лондона только что вернулись. А кто там ходит вас слушать, если «наши беды непереводимы»?

– Если говорить о Лондоне, там приходят люди богатые. Это богатые русские. Как публика они похуже.

- Похуже?

– Они – да. Они живут хорошо. Они не готовы реагировать. Они приходят, но публика такая… Сдержанная. Им ближе, по-моему, что-нибудь музыкальное. Вот что-то такое для корпоратива. Или что-то такое вроде «Камеди-клаб». Мой репертуар, то, о чём мы с вами сейчас говорим, им неинтересно.

- Но они ведь всё равно приходят, на ваших концертах полные залы. И они знают, на кого идут.

– Потому что и я знаю, кто ко мне придёт. Я корректирую репертуар. Юмор там – «врач и больной смотрят друг на друга с одинаковой надеждой» и так далее. Одесские шутки идут очень хорошо. Хотя авторов их уже нет, у меня в записной книжке осталось восемь одесских номеров. Но я говорю не обязательно о политике. Да мне и самому о политике тошно говорить. Вот вы спрашиваете – я говорю. А так – что о ней говорить? Она неизменна, она неподвижна, она такая, какая есть.

- Нынешние российские зрители вас лучше понимают?

– В России – прекрасно. Пермь, Екатеринбург – это прекрасно. Люди, которые приходят в зал Чайковского, прекрасны. Даже в «Крокус-сити», где ты говоришь куда-то так, что ощущение, будто зритель находится под одеялом. Потому что я не слышу обратной реакции. Но даже там хорошо. Я чувствую, что они всё понимают и воспринимают. Мы там просто весело проводим время.

Беседовала Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://modoza.ru/
28.12.2017 16:03

Коллекция осень - зима 2018: брендовый ассортимент от Modoza

В холодное время года любая современная девушка мечтает об идеальной паре обуви, которая будет теплой, комфортной и, в то же время, органично дополнит образ. Интернет – магазин итальянской обуви Modoza поможет выполнить модные желания всех представительниц прекрасного пола
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57

Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!

Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
27.12.2017 16:14

«ЮИТ Сервис» подарил детям «светящийся» праздник

Компания «ЮИТ Сервис» в преддверии любимого детьми праздника Нового года, по просьбе дошкольного образовательного учреждения ГБОУ Лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга (располагающегося на улице Мира, 38), украсила территорию детского сада уличными гирляндами, елочными шарами и светящимися фигурами новогодних персонажей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Навальный обжаловал в Верховном суде отказ в допуске к выборам
ЦИК грозит участникам президентских выборов непрезидентскими сроками
Археологи: шведы поспешно сбежали с Ладоги, побросав ценности
«Фонтанка» снова победила в конкурсе публикаций о благоустройстве
Путин наградил военных, отличившихся в Сирии
США назвали Россию «возродившейся» и заявили, что не питают иллюзий
Коалиция США отказалась воевать в подконтрольных властям районах Сирии
Путин счел уходящий год достойным для России
Кадыров ответил Facebook на блокировку аккаунта
Верховный суд рассмотрит иск Telegram к ФСБ о рассекречивании переписки
Михаил Жванецкий: «Страна поворачивается, она уже сделала круг»
Колесим по Малой Финляндии
Такого мы еще не слышали
«Доктор Питер» назовет лучшие государственные клиники Петербурга
Телемедицина: как лечиться у врача, не выходя из дома
10 фактов об икре
Страшны ли «Джавелины» Новороссии
Чечня наносит ответный удар
Осторожно, Дед Мороз!
Как Швеция решила заняться сексом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как изменилась жизнь супермаркетов после взрыва

Исполнитель взрыва в «Перекрестке» попал на видео

Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры

Новости компаний
https://modoza.ru/
28.12.2017 16:03
Коллекция осень - зима 2018: брендовый ассортимент от Modoza
В холодное время года любая современная девушка мечтает об идеальной паре обуви, которая будет теплой, комфортной и, в то же время, органично дополнит образ. Интернет – магазин итальянской обуви Modoza поможет выполнить модные желания всех представительниц прекрасного пола
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57
Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
27.12.2017 16:14
«ЮИТ Сервис» подарил детям «светящийся» праздник
Компания «ЮИТ Сервис» в преддверии любимого детьми праздника Нового года, по просьбе дошкольного образовательного учреждения ГБОУ Лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга (располагающегося на улице Мира, 38), украсила территорию детского сада уличными гирляндами, елочными шарами и светящимися фигурами новогодних персонажей
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
Магазин "Кей"
27.12.2017 10:00
Как выбрать гарнитуру? – советы от КЕЙ
Компьютерная гарнитура широко используется в самых разных ситуациях — начиная с рабочего общения и заканчивая командными компьютерными играми. Как выбрать гарнитуру, лучше всего подходящую для тех или иных задач? Давайте разберемся
«Галамарт»
26.12.2017 12:00
«Галамарт» собрал целый мешок детских подарков
В Новый год подарков много не бывает. Сюрпризам и знакам внимания будут рады все, в особенности дети. Собрать целый мешок подарков и не потратить на это половину семейного бюджета возможно
ООО «Грузовое такси Газелькин»
26.12.2017 08:00
Газелькин подарил ёлки жителям двух столиц
В преддверии Нового Года компания ООО "Грузовое такси Газелькин" провела необычную акцию для жителей Москвы и Санкт-Петербурга “С новым годом, любимый город”: в социальной сети ВК был запущен сбор Новогодних видеообращений и поздравлений для своих семей, друзей, коллег и горожан с наступающим Новым Годом
Автор фото Василевская Анна
25.12.2017 13:46
Программа BP CLUB собрала миллион участников
На многофункциональном автозаправочном комплексе ВР «Малоохтинская» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное поздравление миллионного участника программы лояльности BP CLUB*
https://pixabay.com
25.12.2017 10:59
«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года предлагает пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки бесплатный перелет на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест
Магазин "Кей"
25.12.2017 10:00
Что приготовить на Новый год: вкусные и легкие в приготовлении блюда от КЕЙ
2018 год по китайскому календарю – год Желтой земляной собаки. Продумывая меню праздничного стола, хозяйки стараются выбрать блюда, которые более предпочтительны символу года. Как быстро приготовить блюда на новогодний стол, расскажут специалисты компании КЕЙ
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.